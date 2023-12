Il video di Giuseppe Conte prima del voto sulla ratifica del Mes in Parlamento che manda in tilt i sottotitoli

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La discussione in Parlamento sulla ratifica del Mes ha vissuto momenti di concitazione, in particolar modo durante il discorso dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha mandato in tilt i sottotitoli automatici del video.

Il discorso di Giuseppe Conte che ha mandato in tilt i sottotitoli

Intervenendo in Aula alla Camera dei Deputati sulla proposta di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), Conte ha detto:

“Siete leoni nelle vostre feste di partito, ad Atreju, quando Giorgia Meloni si scompone e diventa paonazza. Perché non diventa paonazza in Europa?“.

Fonte foto: ANSA

L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati durante la votazione per la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità.

Cosa è successo ai sottotitoli del video di Giuseppe Conte sul Mes

L’intervento dai toni accesi del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati ha mandato in tilt i sottotitoli automatici del video: “Dei leoni“, per esempio, è diventato “Deleo leghi“.

Cosa ha deciso l’Italia sul Mes

La Camera dei Deputati ha messo la parola “fine” sul tormentato percorso del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità.

Dopo mesi di lunghi dibattiti e rinvii, la proposta di ratifica della riforma del Mes presentata d0alle opposizioni è arrivata al voto in Aula ed è stata bocciata da una parte della maggioranza che si è divisa, con Fratelli d’Italia e Lega che hanno votato contro e Forza Italia che si è invece astenuta.

Anche l’opposizione si è divisa sul voto, con Pd, Italia Viva, Azione e +Europa che hanno votato a favore, Avs che si è astenuta e il M5S che, come ampiamente annunciato da Giuseppe Conte, hanno votato contro.

Sul social network ‘X’, Matteo Salvini ha rivendicato il successo politico: “Vittoria: grazie alla Lega l’Italia dice stop al Mes. Il Parlamento boccia il Mes: pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere. E pazienza se a sinistra si arrabbieranno. Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura”.