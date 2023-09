Il terremoto in Marocco a Marrakech e la storia di Hanane: "Ho perso 18 parenti e la mia amica Fatima"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Mentre dal Marocco arrivano notizie di una nuova scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4.6, dall’Italia arriva la storia di Hanane Chattabi. Hanane è una cittadina marocchina che oggi vive a Foligno, e nel devastante sisma che ha dilaniato Marrakech ha perso tantissimi parenti e la sua migliore amica, Fatima. Lo racconta all”Ansa’.

Terremoto in Marocco, il racconto straziante di Hanane

Ascoltata dall”Ansa’, Hanane Chattabi ha raccontato il dolore della perdita dei suoi parenti a causa del terremoto a Marrakech.

Hanane vive in Italia da circa 20 anni, a Foligno, e nelle scorse settimane ha assistito alla tragedia che si consumava nel suo Paese d’origine.

Fonte foto: ANSA Dopo il terremoto a Marrakech in Marocco, Hanane Chattabi racconta il dolore per la perdita di 18 parenti e della sua migliore amica

“Nel terremoto in Marocco ho perso 18 parenti e la mia amica del cuore, Fatima, morta assieme alla sua figlia di 14 anni“.

Per fortuna nessuna conseguenza per il padre, la cui casa è stata solo lambita dal disastro.

Per la sorte di fratello si può parlare invece di miracolo: “Qualche giorno prima del terremoto era partito per una vacanza, la sua casa è stata rasa al suolo, meno male che dentro non c’era nessuno”.

La morte di Fatima e della figlia di 14 anni

Hanane non trattiene l’emozione: “Quando martedì sera mi è stato detto che tra le vittime c’era anche Fatima mi è caduto il mondo addosso, siamo cresciute insieme”.

Ancora: “Lei con la figlia non abitavano in quel territorio, erano andate qualche giorno fa a casa di una zia ed hanno trovato la morte”.

Fatima e sua figlia, dunque, sono morte per una tragica fatalità e un sadico scherzo del destino.

La nuova scossa a Marrakech

La mattina di giovedì 14 settembre a Marrakech è stata registrata un’altra scossa, proprio nello stesso territorio del sisma dei giorni precedenti.

L’Istituto geografico nazionale spagnolo ha precisato che la scossa di magnitudo 4.6 è stata una scossa di assestamento, la più grande verificatasi dopo il terremoto dell’8 settembre.

Il terremoto dell’8 settembre ha provocato quasi 3 mila morti e quasi 6 mila feriti, con intere zone intorno a Marrakech rese inaccessibili dall’accumulo di macerie e dalle strade impraticabili.