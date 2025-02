San Marino Song Contest per l'Eurovision, cantanti annunciati: gli italiani da Gabry Ponte a Pierdavide Carone

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sono stati svelati i nomi dei 20 artisti che si sfideranno nel San Marino Song Contest, la competizione che decreterà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. L’evento si terrà sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmesso su San Marino RTV, Rai Radio Due e RaiPlay.

San Marino Song Contest: gli italiani in gara

Anche quest’anno San Marino ha selezionato artisti di varia nazionalità, puntando su una line-up che include molti nomi italiani noti. Tra i concorrenti figurano Gabry Ponte, icona della musica dance, Pierdavide Carone, ex talento di Amici, e Marco Carta, vincitore di Sanremo 2009.

A loro si aggiungono Bianca Atzei, Silvia Salemi, Luisa Corna e Boosta, tastierista dei Subsonica.

Fonte foto: Facebook Rtv

La lista dei cantanti in gara al San Marino Song Contest 2025

Oltre agli italiani, la competizione vedrà esibirsi artisti internazionali come Besa, cantautrice albanese, e la band slovena King Foo.

I conduttori e la giuria

A condurre la serata saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti, con la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio. La giuria che decreterà il vincitore sarà presieduta dal giornalista musicale Luca De Gennaro e composta da Federica Gentile, Ema Stokholma, Roberto Sergio e Marco Andrea Ettorre.

Oltre al pass per l’Eurovision Song Contest 2025, verranno assegnati altri riconoscimenti, tra cui il Premio della Critica, il Premio San Marino TV in memoria di Ludovico Di Meo, e il Premio Una Voce per San Marino, dedicato ai talenti emergenti.

Chi andrà all’Eurovision 2025

Il vincitore del San Marino Song Contest avrà l’opportunità di rappresentare la Repubblica sul palco dell’Eurovision, seguito da milioni di spettatori in tutta Europa.

Negli ultimi anni, San Marino ha dato spazio a nomi noti del panorama musicale internazionale: nel 2022 Achille Lauro si esibì con “Stripper”, mentre nel 2024 fu la band spagnola Megara ad avere la meglio su Loredana Bertè.

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, dopo la vittoria dello svizzero Nemo nell’edizione precedente. L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, arrivato secondo a Sanremo con “Volevo essere un duro”, dopo la rinuncia di Olly, vincitore del Festival.

L’appuntamento con la finale di San Marino Song Contest è fissato per l’8 marzo.