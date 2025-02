Papa Francesco ricoverato al Gemelli, le sue condizioni e cosa filtra dal Vaticano: "Ha riposato bene"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dodicesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco. In ospedale dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, il Pontefice ha trascorso una notte relativamente tranquilla, come fa sapere la sala stampa vaticana. L’ultimo bollettino medico aveva evidenziato un lieve miglioramento dopo l’insufficienza renale, ma le condizioni di Bergoglio restano gravi.

Papa Francesco “ha riposato bene”

Papa Francesco “ha riposato bene, tutta la notte” nella sua stanza al Gemelli di Roma.

Questo l’aggiornamento della sala stampa del Vaticano di oggi, martedì 25 febbraio, in merito alle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato nell’ospedale romano dal 14 febbraio.

Fonte foto: ANSA Il Papa è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio

L’ultimo bollettino medico

Il bollettino medico diffuso nella serata di lunedì 24 febbraio ha evidenziato che le condizioni cliniche di Papa Francesco “nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento“.

Come fa sapere la sala stampa vaticana, “non si sono verificati episodi di crisi respiratorie”, “alcuni esami di laboratorio sono migliorati” e il “monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione”.

La prognosi è riservata, il Santo Padre resta in gravi condizioni e non è ancora fuori pericolo.

I medici, “in considerazione della complessità del quadro clinico, in via prudenziale non sciolgono ancora la prognosi”, spiega il Vaticano.

La telefonata alla parrocchia di Gaza

Nonostante le sue condizioni di salute, il Papa continua a lavorare.

Nella giornata del 24 febbraio Bergoglio ha provveduto alla firma di alcune nomine di vescovi.

In serata poi, come riporta Ansa, ha telefonato alla parrocchia di Gaza per ringraziare di un video nel quale la parrocchia della Sacra Famiglia manifestava al Pontefice il suo affetto e la vicinanza.