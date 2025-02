Mesut Ozil in politica nel partito di Erdogan, perché la decisione dell'ex Real sa di sgarbo alla Germania

Dalla Bundesliga alla politica nell’Akp, il partito del leader turco Recep Tayyip Erdoğan. Così Mesut Özil, ex centrocampista tedesco di origine turca, ha scelto di cambiare vita. Özil è stato osannato in campo per i successi in Real Madrid e Arsenal, oltre che per la vittoria al Mondiale 2014 con la maglia della Germania. Ma il rapporto con il Paese d’adozione si è poi incrinato.

Özil sempre più vicino a Erdoğan

Il padre di Ozil raggiunse la Germania negli Anni ’60. Mesut, che aveva la cittadinanza turca, vi rinunciò a 17 anni per quella tedesca per giocare in nazionale.

Da anni, Mesut Özil nutre ammirazione politica per Erdoğan e coltiva anche un rapporto di vicinanza personale. Erdoğan è stato anche il testimone alle nozze fra Mesut Özil e l’ex miss Turchia Amine Gulse.

Fonte foto: ANSA

7 giugno 2019, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan tiene un discorso durante la cerimonia di nozze di Amina Gulse e Mesut Özil al Four Seasons Bosphorus Hotel di Istanbul, in Turchia.

Le polemiche di Özil contro la Germania

Le cose sono precipitate nel 2018, quando Özil accusò la federazione tedesca e i media di razzismo dopo le critiche per una foto con Erdoğan. Decise così di lasciare la nazionale. “Non incontrarlo avrebbe significato non rispettare le mie radici, indipendentemente da chi è presidente”, commentò.

Ma negli anni, Özil ha assunto una serie di prese di posizione che lo hanno posto al centro delle polemiche. Nel 2019 se la prese con la Cina, denunciando la persecuzione degli uiguri, minoranza turcofona di religione islamica, subendo un boicottaggio nel paese asiatico.

Nel 2020 si schierò con l’Azerbaigian contro l’Armenia nella contesa per i territori del Nagorno-Karabakh, ignorando le posizioni della comunità internazionale.

Poi pubblicò una mappa della Palestina con Israele barrato, come a volerlo cancellare dalle carte geografiche.

Lo sgarbo di Özil alla Germania

Due giorni fa, Mesut Özil si è unito al comitato centrale dell’Akp, che per la nona volta ha rieletto Erdoğan come capo.

Oggi, dopo una carriera sportiva ai massimi livelli e segnata da prese di posizione politiche controverse, Özil ha consolidato il suo legame con Erdoğan, culminando nel suo ingresso nell’Akp. Un epilogo che sa di sgarbo alla Germania, quella stessa Germania che lo ha accolto e reso ricco e famoso nel mondo.

Özil, che era considerato un esempio positivo di integrazione, è accusato da alcuni di avere voltato le spalle a un Paese liberale per abbracciare il nazionalismo turco.