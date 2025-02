Allerta meteo per temporali e neve sull'Italia, arriva il vortice mediterraneo: le regioni colpite

Allerta meteo per temporali e neve in alcune zone italiane. Nei prossimi giorni si verificherà una brusca virata della circolazione atmosferica. Prevista la formazione sul bacino centrale del Mediterraneo, proprio in prossimità dell’Italia, di un vortice depressionario. In particolare già nelle prossime ore inizieranno a manifestarsi perturbazioni che si intensificheranno verso la fine della giornata di martedì. Mercoledì sarà maltempo.

Allerta meteo, dove sono previsti temporali lunedì 24 febbraio

Nelle prossime ore si prevedono rovesci o il temporali. In alcune aree non è escluso che possa anche grandinare. Ci sarà in varie zone un calo delle temperature. Meteo.it consiglia anche di fare attenzione ai venti forti soprattutto mercoledì.

Per la giornata lunedì 24 febbraio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per i seguenti settori:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla) – Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere;

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla) – Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene.

Fonte foto: IPA

Le previsioni di martedì 25 febbraio

Nella giornata di martedì, il cielo sarà molto nuvoloso al Nordovest con piogge deboli e intermittenti tendenti a intensificarsi dal pomeriggio sul medio alto Piemonte e l’alta Lombardia. In serata prevista pioggia anche sulla Liguria dove si potranno verificare forti rovesci e temporali. Sulle Alpi occidentali, dai 1200/1400m, si attendono abbondanti nevicate.

Nel Centro Italia cielo nuvoloso o variabile con piogge isolate ma tendenti a intensificarsi entro sera sulla Toscana dove non sono esclusi temporali. Nella notte attesi rovesci anche sul Lazio.

Al Sud previste nubi e locali piogge nella zona tirrenica. Temperature stabili o in lieve calo al Nord.

Le previsioni di mercoledì 26 febbraio

Nel Nordovest e sulle Alpi centro occidentali aperture e ultimi rovesci sulla Liguria orientale. Tempo instabile o perturbato altrove con piogge e rovesci tra basso Veneto ed Emilia Romagna. Ancora neve su sulle Alpi orientali dai 1200/1400m.

Anche nel Centro Italia a farla da padrone sarà instabilità con piogge e temporali anche intensi. Nevicate sugli Appennini a quote medio alte.

Previsto tempo instabile anche al Sud, con piogge e temporali intermittenti, localmente intensi sull’area tirrenica. Le temperature scenderanno. Venti moderati o forti a rotazione ciclonica.