Morta Roberta Flack cantante di Killing me softly with his song, aveva la sclerosi laterale amiotrofica

La cantante e pianista statunitense Roberta Flack, celebre per brani come “The First Time Ever I Saw Your Face” e “Killing Me Softly with His Song”, è deceduta all’età di 88 anni. Affetta da sclerosi laterale amiotrofica (Sla) dal 2022, la malattia le aveva impedito di continuare a cantare. Flack è stata una figura di spicco nella musica soul e R&B degli anni ’70.

Roberta Flack è morta il 24 febbraio 2025, all’età di 88 anni, a New York, circondata dai suoi familiari. Nel 2022, le era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa che l’aveva costretta ad abbandonare la carriera musicale.

Nonostante le sfide legate alla malattia, Flack aveva espresso la volontà di rimanere attiva nelle sue passioni creative fino alla fine. La sua morte lascia il mondo della musica senza un’icona.

Chi era

Nata il 10 febbraio 1937 a Black Mountain, Carolina del Nord, Roberta Cleopatra Flack mostrò fin da giovane un talento musicale sorprendente. A soli 15 anni, non a caso, ottenne una borsa di studio per la Howard University, dove si laureò proprio in Educazione Musicale.

Prima di intraprendere la carriera artistica, ha lavorato come insegnante di musica e di inglese. La svolta arrivò quando il pianista Les McCann la scoprì.

Flack si stava esibendo in un club di Washington D.C. Abbagliato dalle sue doti canore, l’ha convinta a firmare un contratto con la Atlantic Records nel 1968.

La carriera musicale

Il debutto discografico di Flack avvenne con l’album “First Take” nel 1969, che includeva il brano “The First Time Ever I Saw Your Face”. La canzone divenne subito un successo, ma dopo essere stata inserita nel film “Play Misty for Me” di Clint Eastwood nel 1971, è diventata nota in tutto il mondo.

Il brano ha raggiunto la vetta delle classifiche e ha vinto il Grammy Award per la Registrazione dell’Anno nel 1973. L’anno successivo, replicò il successo con “Killing Me Softly with His Song”, diventando la prima artista a vincere il Grammy in questa categoria per due anni consecutivi.

Nel corso della sua carriera, Flack collaborò con artisti come Donny Hathaway, con cui registrò duetti di successo come “Where Is the Love” e “The Closer I Get to You”. La sua musica, fino alla diagnosi di Sla, è stata caratterizzata da una fusione di soul, jazz e folk e ha lasciato un’impronta duratura nel panorama musicale mondiale.