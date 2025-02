Perché secondo il ministro Lollobrigida l'acqua fa male e l'abuso può portare alla morte

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida torna a parlare dei rischi collegati al consumo eccessivo di acqua. Nei giorni scorsi, commentando la proposta dell’Unione europea di etichettare il vino come “pericoloso per la salute”, Lollobrigida aveva detto che anche l’acqua può far male. Una frase che ha suscitato clamore anche in rete, ma che oggi il ministro è tornato a ripetere per spiegare il suo punto di vista.

La frase di Lollobrigida sul consumo di acqua

Francesco Lollobrigida ha partecipato all’evento Slow Wine Sana di Bologna ed è tornato sulla polemica relativa alla frase sull’eccesso di consumo di acqua che può anche portare alla morte.

Esprimendosi contro la proposta dell’Ue di apporre etichette allarmistiche sulle bottiglie di vino, simili a quelle presenti sui pacchetti di sigarette, Lollobrigida aveva portato come esempio i rischi legati all’eccessivo consumo di acqua.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Lollobrigida: “Anche l’acqua può produrre danni”

Il ministro dell’Agricoltura non fa passi indietro e torna a ribadire il concetto. Di fronte ai giornalisti Lollobrigida ha preso un bicchiere d’acqua definendolo “ottimo, da abbinare a qualsiasi cosa perché ovviamente è un alimento sano”.

“Ma come tutti gli alimenti, se assunti in quantità eccessiva possono produrre danni – ha spiegato – non lo dico io, lo dice la scienza”. Poi il ministro dell’Agricoltura ha criticato il comportamento dei giornalisti: “Se molti dei vostri colleghi avessero avuto la pazienza di digitare la parola ‘acqua’ avrebbero trovato articoli che denunciavano come gli eccessi anche di questo sanissimo prodotto per eccellenza potessero produrre danni”.

Invece, secondo Lollobrigida, ha prevalso la voglia di “denunciare le incapacità del governo” e di “creare delle caricature, senza rendersi conto che chi disegna caricature non supportate da dati scientifici non fa buona informazione”.

Il settore vitivinicolo italiano vale 14 miliardi di euro

Sempre in occasione dell’evento Slow Wine Sana di Bologna, il ministro Francesco Lollobrigida ha detto che la sua intenzione era quella di spiegare che si può parlare dei rischi dell’abuso di vino, ma senza criminalizzare il prodotto.

Nei giorni scorsi Coldiretti e altre associazioni di produttori hanno inviato una lettera a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, a tutela dei 240mila viticoltori italiani. Secondo Coldiretti il provvedimento sull’etichettatura del vino in discussione a Bruxelles è di natura “ideologica” e “privo di fondamento scientifico”.

Il settore vitivinicolo italiano vale circa 14 miliardi di euro. Nel 2024 l’Italia ha riconquistato il primato di primo produttore di vino al mondo con 41 milioni di ettolitri contro i 36,9 milioni della Francia.