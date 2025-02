Gerard Depardieu accusato di frode fiscale aggravata, una soffiata mette ancora nei guai l'attore

Nuovi problemi per Gerard Depardieu: l’attore francese è indagato per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro. Le autorità sospettano che abbia dichiarato falsamente la propria residenza in Belgio dal 2013 per eludere il fisco francese. L’inchiesta, avviata a seguito di una soffiata, ha portato a perquisizioni sia in Francia che in Belgio.

Gerard Depardieu e l’accusa di frode fiscale

Non c’è pace per Gerard Depardieu, leggenda del cinema francese, nuovamente al centro di un’inchiesta giudiziaria. La Procura finanziaria nazionale di Parigi lo ha iscritto nel registro degli indagati per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro.

Secondo quanto riportato dall’Afp, l’attore 76enne è sospettato di aver falsamente dichiarato la propria residenza in Belgio dal 2013 per evitare le tasse francesi.

Fonte foto: IPA

Gerard Depardieu nel 2021

L’indagine è partita da una soffiata ricevuta dalle autorità fiscali, che ha portato a perquisizioni a Parigi, nel Maine-et-Loire e in Belgio.

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire quante imposte Depardieu abbia sottratto al fisco francese negli ultimi dieci anni.

Il precedente e l’amicizia con Putin

Questa non è la prima volta che Depardieu è coinvolto in controversie fiscali. Nel 2012, l’attore aveva annunciato di trasferirsi a Nechin, in Belgio, una cittadina vicino al confine francese, per protestare contro l’imposta sul patrimonio introdotta dal presidente socialista François Hollande.

La scelta di lasciare la Francia per motivi fiscali scatenò polemiche feroci, con accuse di evasione e opportunismo. In tutta risposta, Depardieu minacciò di rinunciare alla cittadinanza francese, ottenendo nel 2013 il passaporto russo direttamente da Vladimir Putin, con cui ha sempre mantenuto rapporti di amicizia.

Il processo per violenza sessuale

Oltre ai guai con il fisco, Depardieu è coinvolto in un altro grave procedimento giudiziario. Il 6 marzo, la Corte d’Appello di Parigi si pronuncerà sulle contestazioni avanzate dai suoi legali nel processo per violenza sessuale che lo vede imputato.

Le accuse riguardano presunte aggressioni ai danni di due donne sul set di un film nel 2021. Il procedimento, avviato a ottobre 2024, è stato rinviato di cinque mesi per via delle condizioni di salute dell’attore, che soffre di diabete e problemi cardiaci.

Inoltre, la Procura di Parigi ha richiesto un nuovo processo per stupro, relativo a una denuncia del 2018 presentata dall’attrice Charlotte Arnould, che sostiene di essere stata violentata da Depardieu. L’attore ha sempre negato tutte le accuse, parlando di false dichiarazioni.