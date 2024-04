Gerard Depardieu in stato di fermo per violenza sessuale: attore interrogato dopo le accuse di due donne

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Gerard Depardieu è stato convocato in un commissariato parigino per essere posto in stato di fermo e ascoltato dalla polizia. Lo riferisce l’emittente francese Bfmtv spiegando che l’attore sarà interrogato sulle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due donne.

Gerard Depardieu in stato di fermo per violenza sessuale

Nella mattinata di lunedì 29 aprile Gerard Depardieu è stato convocato in un commissariato di polizia a Parigi per rispondere delle accuse di violenza sessuale.

L’attore 75enne si troverebbe in stato di fermo per essere ascoltato dagli investigatori in relazione alle accuse di violenze sessuali lanciate nei suoi confronti da due donne.

Fonte foto: IPA Gerard Depardieu accusato di molestie sul set di due film

Le accuse di violenza sessuale

Le accuse di violenza sessuale riguardano delle molestie che sarebbero avvenute sul set, durante le riprese di due film, Il mago e il siamese del 2014 e Les Volets Verts del 2021.

Nel primo caso, come riporta Bfmtv, le violenze sarebbero avvenute a casa di Depardieu pochi giorni prima dell’inizio delle riprese: l’attore avrebbe fatto commenti osceni e avrebbe toccato le parti intime di un’assistente 24enne. Molestie che si sarebbero ripetute anche sul set, accompagnate da esplicite proposte sessuali.

Il secondo caso, quello più recente, riguarda una decoratrice di 53 anni che sarebbe stata blocca e toccata nelle parti intime dall’attore, prima dell’intervento di una persona della troupe. La produzione cinematografica, dopo aver esaminato i fatti, avrebbe poi obbligato Depardieu a scusarsi.

Le accuse a Gerard Depardieu

Sono oltre tredici le donne che negli ultimi anni hanno accusato Gerard Depardieu di molestie e abusi sessuali.

Il mostro sacro del cinema francese è indagato dal dicembre 2020 per stupro e violenza sessuale nei confronti dell’attrice Charlotte Arnould. La donna, figlia di un amico dell’attore, è stata la prima a denunciare ufficialmente e a portare in tribunale Depardieu, per dei fatti avvenuti nel 2018.

A muovere le primissime accuse, diversi anni fa, era stata l’attrice Emmanuelle Debever, che aveva recitato con Depardieu nel film Danton del 1983.

La donna si è suicidata nel dicembre 2023, gettandosi nella Senna, nel giorno in cui è andato in onda sulla tv francese una inchiesta sui presunti casi di molestie commesse dall’attore.