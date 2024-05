Il ministro Guido Crosetto ricoverato in ospedale per pericardite: le parole dei medici sulle sue condizioni

Il ministro della Difesa Guido Crosetto resta ricoverato all’ospedale San Carlo da Nancy a Roma, le sue condizioni sarebbero in netto miglioramento dopo un nuovo episodio di pericardite. La premier Giorgia Meloni ha scritto un messaggio di incoraggiamento su X.

Crosetto è stato ricoverato dopo aver lasciato in anticipo il 21 maggio il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale.

Sono stati alcuni dolori al petto a preoccupare il ministro. Consultato immediatamente un medico, è stata così presa la decisione di dirigersi con un’ambulanza privata verso il Centro Cuore dell’ospedale romano.

Giuseppe Speziale, primario di Cardiochirurgia, ha spiegato – ripreso dall’Agi – che il ministro è stato ricoverato per:

“Un nuovo episodio di pericardite presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, la pericardite viene trattata come una normaleinfezione, con terapia anti infiammatoria”.