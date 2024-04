Il film Fabbricante di lacrime su Netflix dopo il successo del libro: vendite da record in Italia, la trama

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il romanzo Fabbricante di Lacrimediventa un film. Il libro di Erin Doom è stato un enorme successo e Netflix non ha perso tempo a metterlo in scena. L’adattamento cinematografico era molto atteso e dopo due anni è finalmente arrivata la data di uscita. Diretto da Alessandro Genovesi, vede come interpreti Caterina Ferioli e Simone Biondo.

Da romanzo a film: il cast

Il romanzo di Erin Doom, un vero caso letterario da 450mila copie, diventa un film. Il libro più venduto in Italia nel 2022, ovvero Fabbricante di lacrime, era atteso anche nella sua versione cinematografica (un cinema che sta tornando a riscuotere successi, come il caso di Paola Cortellesi).

Ad acquistarne i diritti è stata Colorado Film la scorsa primavera e dal 4 aprile sarà disponibile su Netflix. Il cast, diretto da Alessandro Genovesi, vede Caterina Ferioli interpretare Nica Dover e Simone Biondo nella parte di Rigel. Ancora Alessandro Bedetti interpretare Lionel, mentre per i genitori adottivi i volti sono di Roberta Rovelli e Orlando Cinque.

La trama

Nica è cresciuta in un orfanotrofio (Grave) e a 17 anni lo lascia perché adottata dai coniugi Milligan. Insieme a lei viene adottato anche un altro ragazzo, Rigel, molto più inquieto della giovane. Lei e il ragazzo non vanno d’accordo, sono molto diversi, ma troveranno il modo di convivere, fino a provare attrazione.

Il nome Fabbricante di lacrime proviene da una storia raccontata nell’orfanotrofio che racconta di un misterioso artigiano che forgia le paura e le angosce. Un fabbricante che non lascia i protagonisti neanche quando si allontanano dall’orfanotrofio.

Il successo inaspettato

Il romanzo, già un successo letterario, si prepara a un nuovo boom di vendite con l’uscita del film (4 aprile 2024). Un risultato straordinario per la casa editrice Magazzini Salani, che con Doom ha pubblicato anche Nel modo in cui cade la neve a inizio 2022 (150mila copie vendute).

L’autrice, molto amata (al contrario di J.K Rowling che si trova al centro di una nuova critica), è presente nella top 10 dei libri più venduti con un totale di 600mila copie con i suoi due romanzi. “La dimensione del successo e delle vendite esprimono un interesse che ha superato le età abbracciando giovani e meno giovani e dimostrando ancora una volta quanto noi in Salani sosteniamo da tempo e Luigi Spagnol amava ripetere: non ci sono libri per ragazzi e per adulti, ma solo libri buoni e libri meno buoni”, ha detto l’amministratore delegato di Adriano Salani Editore Gianluca Mazzitelli.