Il dolore al collo, poi la paralisi dopo la visita dal chiropratico: la denuncia dei familiari di una 28enne

Un dolore fastidioso al collo la tormentava da giorni, ecco perché la 28enne Caitlin Jensen ha deciso di rivolgersi a un chiropratico per risolvere il problema. Ma dopo il massaggio le condizioni della giovane sono peggiorate fino alla paralisi e all’operazione d’urgenza.

Il dolore al collo e il massaggio

L’episodio è avvenuto a metà giugno in Georgia, in America. Caitlin Jensen, appena laureata in Chimica e Biologia, soffriva da diversi giorni di un dolore fastidioso al collo e per questo aveva deciso di rivolgersi a un chiropratico. Dopo il massaggio, però, qualcosa non è andata come doveva.

La giovane, secondo quanto si legge sulla pagina di GoFundMe per contribuire alle spese mediche, infatti si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove da alcuni accertamenti è stato rilevato un danno incredibile al collo. Quattro arterie, infatti, sono risultate sezionate.

La paralisi e la denuncia

Il massaggio, forse fatto male dal chiropratico, ha causato l’aggravarsi del quadro clinico della 28enne, che successivamente è stata colta da arresto cardiaco e ictus. La giovane è stata rianimata, ma per oltre 10 minuti il battito è stato assente e ha causato dei danni irreparabili.

Secondo quanto denunciato dai familiari, infatti, la giovane sarebbe paralizzata dal collo in giù e oggi, a oltre un mese dall’incidente, le sue condizioni sarebbero critiche. L’ictus avrebbe provocato infatti una lesione cerebrale traumatica.

Attualmente Caitlin è cosciente ed è in grado di rispondere ai comandi verbali sbattendo le palpebre e muovendo le dita del piede sinistro, ma il resto del suo corpo si trova in uno stato di paralisi a causa della ferita.