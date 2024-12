Pedro Perlaza rapito in Ecuador, calciatore minacciato con una pistola e caricato in auto: scomparso da giorni

In Ecuador un commando ha rapito il calciatore Pedro Pablo Perlaza, scomparso da giorni in una delle zone più interessate dalla guerra del governo del Paese sudamericano contro il narcotraffico. Il 33enne è stato sequestrato insieme ad un amico nella giornata di domenica 1 dicembre, in un quartiere tra i più malfamati della costa della città di Esmeraldas. Le autorità al lavoro sul caso non escludono nessuna ipotesi, ma la pista più battuta dagli investigatori sarebbe quella di un coinvolgimento dei narco.

Il sequestro del calciatore

A denunciare la scomparsa di Perlaza sono stati i familiari, che da giorni non hanno più notizie del 33enne.

Al momento del rapimento il calciatore si trovava in compagna dell’amico Juan Carlos Morales, allenatore di una squadra di quartiere, con il quale era andato a vedere una partita di un campionato minore. Secondo quanto ricostruito fin qui dalla stampa ecuadoriana, l’auto sulla quale viaggiavano sarebbe stata bloccata da un motociclista sotto la minaccia di un’arma e entrambi sono stati caricati su un veicolo con i vetri oscurati da tre uomini.

Fonte foto: ANSA

Il calciatore Pedro Perlaza in azione

Il caso in Ecuador

Le autorità ecuadoriane hanno spiegato che, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia Perlaza, sul caso si sono attivati gli specialisti dell’Unità anti-sequestri ed estorsioni della polizia.

“Gli agenti hanno descritto l’atto criminoso come una presunta scomparsa non volontaria” è stata la prima dichiarazione ufficiale sulla vicenda.

Chi è Pedro Perlaza

Oltre che per le tre presenze con la sua Nazionale, il calciatore è noto in Ecuador per aver indossato le maglie delle squadre più forti del calcio del suo Paese, come il Barcellona, la Liga di Quito o L’Indipendiente.

Dopo una carriera condizionata dal suo carattere indisciplinato, Perlaza, di ruolo terzino destro, è approdato nella società Delfin de Manta, con i quali ha collezionato nella stagione appena conclusa soltanto sette presenze.