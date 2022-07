Il Covid mette a rischio le vacanze: come non perdere i soldi se salta il viaggio, dal volo all'hotel

Non è ancora finita. Dopo una primavera vissuta all’insegna dell’ottimismo, tantissimi italiani hanno deciso di tornare a viaggiare, prenotando voli e hotel in giro per il mondo. Il Covid, per un attimo, non ha fatto più paura. Adesso, però, l’Italia è pronta ad affrontare il picco dei contagi a causa della variante Omicron 5, atteso tra il 10 e il 15 luglio. C’è il rischio di risultare positivi a ridosso della partenza: cosa succede in questo caso? Al livello europeo non ci sono regole uniche, variano da Paese a Paese. Ecco come cercare di non rimetterci i soldi, garantendosi quantomeno il rimborso: dal volo all’hotel, tutto quello che c’è da sapere.

Come farsi rimborsare il biglietto aereo

Partiamo da voli. Secondo il regolamento dell’Unione europea, il viaggiatore può ottenere il rimborso del biglietto per il volo cancellato dalla compagnia. Diritto che decade in caso di rinuncia da parte del passeggero.

In Italia, però, c’è una legge pensata che fa al caso di chi è costretto a non poter salire sull’aereo in caso di Covid.

L’articolo 945 del Codice della navigazione, infatti, stabilisce che se la partenza è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e la compagnia è chiamata al rimborso.

In caso di tampone positivo, quindi:

contattare la compagnia ;

; mostrare l’esito di un test ufficiale (non vale il tampone fatto a casa);

(non vale il tampone fatto a casa); non aspettare l’ultimo momento, così da permettere alla compagnia di rivendere il nostro biglietto.

Diverse compagnie propongono un voucher, invece dell’accredito della somma spesa per il volo. Il viaggiatore, quindi, può insistere affinché gli venga restituito il denaro.

Come non perdere i soldi dell’hotel

È probabile che chi è costretto a rinunciare al viaggio abbia prenotato l’hotel in anticipo. Come evitare di perdere i soldi del pernottamento?

Non c’è una normativa unica europea, ma in Italia il viaggiatore è tutelato dall’articolo 1463 del Codice civile.

In caso di “impossibilità sopravvenuta”, dimostrabile con il referto del tampone, sarà possibile ottenere il rimborso della caparra, evitando di corrispondere il saldo. Piccola precisazione: tutto questo vale solo per gli hotel in Italia.

Come evitare di perdere i soldi dell’auto a noleggio

Terzo punto: gli spostamenti. Ormai è frequente il noleggio di un’auto per potersi spostare nel luogo scelto per la vacanza.

La maggior parte delle prenotazioni permette di disdire gratuitamente entro 48 ore prima del ritiro.

Se ci si rivolge a un intermediario, e non direttamente alla compagnia, si rischia di avere qualche difficoltà in più: una volta fatta la prenotazione, infatti, l’intermediario (il broker) ha già incassato la sua commissione.

I consigli per ottenere i rimborsi e non perdere soldi

Riassumendo, un piccolo vademecum per evitare di spendere soldi per una vacanza saltata all’ultimo:

comprare un volo e aggiungerci un’assicurazione che consenta di ottenere un rimborso in caso di Covid (per cui è previsto un picco a metà luglio);

che consenta di ottenere un rimborso in caso di Covid (per cui è previsto un picco a metà luglio); rivolgersi a strutture che consentono di rinunciare al pernottamento a ridosso del check-in;

rivolgersi a noleggiatori di auto che permettono la rinuncia al noleggio al ridosso del ritiro.