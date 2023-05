Il corpo dell'ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni morta in Calabria sarà trasferito a Sydney

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Il corpo di Monica Sirianni sarà portato a Sydney, in Australia. È lì, infatti, che vivono i genitori dell’ex concorrente del Grande Fratello morta il 5 maggio a causa di un malore. La 37enne si trovava in compagnia di alcuni amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, quando la sua vita è stata improvvisamente stroncata, probabilmente da un infarto.

Chi era l’ex concorrente del Grande Fratello

Monica Sirianni ha partecipato all’edizione numero 12 del Grande Fratello. Era il 2011 e alla conduzione del reality show di Canale 5 c’era Alessia Marcuzzi.

Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, l’allora 25enne Monica Sirianni ebbe una relazione con Fabrizio Conti, anche lui concorrente del programma.

Fonte foto: ANSA Alessia Marcuzzi durante la conduzione della dodicesima edizione del Grande Fratello

L’edizione numero 12 del reality fu vinta da Sabrina Mbarek. Dopo l’esperienza televisiva, Monica Sirianni tornò a lavorare come insegnante di inglese, professione che conduceva ancora adesso.

La donna, morta per un malore improvviso all’età di 37 anni, viveva in Lombardia. Si era trasferita lì da Sydney, dove i genitori di origini calabresi avevano trapiantato le loro radici.

Il corpo sarà trasferito a Sydney

Adesso il corpo di Monica Sirianni tornerà proprio lì, in Australia. A diffondere la notizia sono state alcune testate locali calabresi.

I giornali, hanno scritto anche di una comunità scossa dalla tragedia che ha colpito la giovane donna di origini calabresi.

La 37enne, infatti, è stata colta da un malore improvviso che le è costato la vita proprio mentre si trovava nel suo paese d’origine.

L’ipotesi di un infarto

La tragedia si è consumata nella tarda serata di venerdì 5 maggio. La donna si trovava in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, quando è successo l’irreparabile.

Monica Sirianni è morta colta da un malore mentre era in compagnia di un gruppo di amici. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Soveria dove, però, poco dopo ha perso la vita.

Al momento, non ci sono dettagli sul malore che ha colpito l’ex concorrente del Grande Fratello. Non si esclude che possa essere stato un infarto la causa della prematura morte della giovane donna.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del paese in provincia di Catanzaro che resta sconvolto dalla tragedia mentre a Sydney i genitori sono in attesa di rivedere per l’ultima volta la figlia Monica.