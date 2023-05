L’ex concorrente del Grande Fratello Monica Sirianni muore a 37 anni, colta da un malore in un bar

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un malore improvviso ha provocato il decesso di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello. La tragedia è avvenuta in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, dove la 37enne si trovava. Monica Sirianni aveva partecipato all’edizione numero 12 del Grande Fratello. La notizia è stata riportata da alcune testate locali.

Monica Sirianni morta per un malore improvviso

Le cronache parlano di un malore improvviso che ha colto la 37enne nella tarda serata di venerdì 5 maggio. Gli amici che erano con lei hanno immediatamente avvertito i soccorsi, ma per Monica Sirianni non c’è stato nulla da fare. La giovane è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori.

Non è escluso che la 37enne sia stata colta da un infarto, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso per risalire alla causa del decesso.

La partecipazione al Grande Fratello

Monica Sirianni, di professione insegnante di inglese, aveva partecipato all’edizione 2011-2012 del Grande Fratello. La trasmissione di Canale 5, allora, era condotta da Alessia Marcuzzi con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.

Monica Sirianni aveva 25 anni quando era entrata nella casa del famoso reality per l’edizione numero 12, poi vinta da Sabrina Mbarek.

Durante la trasmissione Monica aveva conosciuto nella casa Fabrizio Conti, con il quale aveva avuto una storia d’amore.

Fonte foto: ANSA Alessia Marcuzzi durante la conduzione del Grande Fratello 12

La decisione di rimanere in Italia dopo il Grande Fratello

Figlia di emigrati calabresi che si erano trasferiti a Sidney, in Australia, Monica Sirianni aveva deciso di tornare in Italia nonostante il parere contrario dei genitori.

In Italia Monica lavorava come insegnante di inglese. Finita l’esperienza nel Grande Fratello, la giovane aveva deciso di non tornare in Australia e di continuare a lavorare in Italia, dove era tornata alla vita normale, lontana dalle telecamere.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alla causa del decesso della 37enne.

La speculazione “no vax” sulla morte di Monica Sirianni

Come riportato dal sito di debunking bufale.net, subito dopo la morte di Monica Sirianni alcuni siti, forum e profili social vicini al mondo “no vax” hanno azzardato un parallelo tra il decesso della giovane e la somministrazione del vaccino anti-Covid. Premesso che, come specifica bufale.net, non si sa se la ragazza si sia sottoposta alla vaccinazione e quando, esistono studi scientifici che smentiscono qualsiasi legame tra il vaccino anti-Covid e l’insorgere di problemi cardiaci.

Una vicenda simile era accaduta dopo il malore che aveva colto il pugile Daniele Scardina. Anche in quel caso il mondo “no vax” aveva associato la somministrazione del vaccino al malore, senza avere nessuna prova di tipo scientifico.