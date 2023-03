Ha un infarto mentre è a scuola a Castelfiorentino: 17enne morto all'ospedale Careggi, annuncio della preside

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 17 anni che aveva accusato un malore improvviso mentre si trovava in classe in una scuola di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Il giovane si è spento all’ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo l’infarto.

Va in arresto cardiaco in classe

Il ragazzo ha accusato un malore nella mattina di martedì 21 marzo durante una lezione in classe all’istituto alberghiero “F. Enriques” di Castelfiorentino. Come riporta La Nazione, il 17enne è andato in arresto cardiaco e si accasciato all’improvviso di fronte ai suoi compagni.

Immediato il soccorso da parte degli insegnanti e del personale della scuola, sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica del 118. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito critiche, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi.

Fonte foto: Tuttocittà.it

17enne morto in ospedale

Nonostante i soccorsi immediati, per il 17enne non c’è stato niente da fare. Nella giornata di mercoledì 22 marzo il tragico epilogo: il ragazzo si è spento all’ospedale Careggi, dove era arrivato in condizioni critiche. Sono previsti ora accertamenti medico legali per individuare le cause che hanno portato all’improvviso decesso.

A confermare la tragica morte del giovane è stata la scuola che ha diramato nel pomeriggio una circolare dove esprime cordoglio.

L’annuncio della preside

“Da ieri abbiamo aperto una unità di crisi con la psicologa scolastica per il supporto ai compagni di classe ed ai docenti e ai collaboratori scolastici. Al momento non si conosce la data delle esequie, a cui parteciperemo coralmente esprimendo il nostro cordoglio alla famiglia”, spiega la dirigente scolastica Barbara Degl’Innocenti.

“Tutti noi – si legge nella circolare – abbiamo trascorso il resto della giornata ed anche la notte in angosciosa attesa di un miracolo ma così non è stato. Oggi tutta la nostra comunità scolastica piange la perdita di una giovane vita, troppo presto e così proditoriamente sottratta all’amore della sua famiglia ed all’affetto di tutti noi. Le nostre preghiere ed il nostro cordoglio accompagnano in questo tragico momento il pensiero vivo e forte di chi continuerà ad essere nei nostri cuori e nei nostri ricordi”.

Lutto a Castelfiorentino

Sotto choc i compagni di classe, ma non solo. Una intera comunità è in lutto per la tragica scomparsa del 17enne, come afferma sui social il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni.

“Purtroppo il ragazzo di 17 anni dell’Enriques, portato via da Pegaso ieri a seguito di un arresto cardiaco, non ce l’ha fatta. Una tragedia terribile e inspiegabile – scrive il sindaco – una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Castelfiorentino si stringe forte alla famiglia, cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Un abbraccio fortissimo alla scuola, in particolare ai suoi compagni di classe”.