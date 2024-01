Il centrodestra sceglie il sindaco di Cagliari Truzzu come candidato in Sardegna: superato Solinas indagato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il candidato in Sardegna è Paolo Truzzu. Il centrodestra ha scelto il sindaco di Cagliari per tentare di mantenere il governo dell’isola. Superato il governatore uscente Christian Solinas, vicino alla Lega indagato per corruzione.

Paolo Truzzu candidato governatore della Sardegna

Il centrodestra ha scelto. Sarà Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e membro del partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia a candidarsi, sostenuto dai partiti che compongono la maggioranza nazionale, come presidente della Sardegna.

Una decisione difficile che ha causato alcune tensioni nella maggioranza. Negli ultimi giorni i tre leader del centrodestra, Meloni, Salvini e Tajani, si sono incontrati e sentiti spesso per risolvere la questione di chi candidare alla presidenza dell’isola.

Fonte foto: ANSA Christian Solinas, governatore della Sardegna

Ha aiutato a decidere una notizia circolata giovedì. L’attuale presidente della regione Sardegna Solinas, vicino alla Lega di Matteo Salvini e preferito per il ruolo di candidato dal ministro delle Infrastrutture, è infatti finito sotto indagine per corruzione.

Le indagini su Solinas

Il governatore della Sardegna Christian Solinas è indagato per corruzione, in un’inchiesta che vede coinvolte in tutto 7 persone, alle quali sono stati sequestrati oltre 350.000 euro in beni. Tra questi un consigliere regionale del partito del governatore, Nanni Lancioni, e l’imprenditore Roberto Zedda.

L’inchiesta principale riguarda la compravendita di una proprietà di Solinas che coinvolge proprio Zedda. Ne esiste però un’altra, parallela, che riguarda la nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo.

In cambio di questa nomina Raimnodi avrebbe promesso a Solinas una laurea ad honorem in un’università albanese. Anche il rettore dell’ateneo è indagato. Accusato anche il consulente Christian Stevelli.

La scelta dei candidati per le regionali nel centrodestra

Il centrodestra sta attraversando un momento teso, in vista delle elezioni regionali. Tra febbraio e giugno si voterà in Sardegna, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Umbria, tutte ad oggi guidate da governatori in quota alla maggioranza di governo.

Il problema è sorto perché Fratelli d’Italia, di gran lunga il partito più popolare del centrodestra, controlla poche regioni. Gli altri partiti dell’alleanza però, Lega e Forza Italia, vorrebbero mantenere i propri governatori uscenti come candidati per la prossima tornata elettorale