Il calciatore omosessuale Joshua Cavallo annuncia il matrimonio in campo: foto della proposta al futuro marito

Joshua Cavallo è stato il primo calciatore professionista ancora in attività a fare coming out dichiarando di essere omossessuale. Il giocatore australiano ha ora annunciato il matrimonio, la proposta al futuro marito fatta in campo, nello stadio dove gioca.

Il calciatore omosessuale Joshua Cavallo annuncia il matrimonio

Il calciatore australiano Joshua Cavallo ha annunciato sui social che sposerà presto il suo fidanzato, Leighton Morrell.

Il 24enne ha postato sulla sua pagina Instagram le foto della proposta fatta al fidanzato in campo, sul terreno dello stadio dove gioca la sua squadra, l’Adelaide United.

La proposta di matrimonio in campo

Cavallo ha postato su Instagram le foto della proposta di matrimonio, ringraziando la sua squadra per averlo aiutato nell’organizzare la sorpresa al fidanzato.

“Il tuo infinito supporto ha significato così tanto per me. Hai creato per me uno spazio sicuro nel calcio, un luogo che non avrei mai pensato che fosse possibile, nemmeno nei miei sogni, e mi hai incoraggiato a vivere autenticamente la mia vita”, scrive Cavallo rivolgendosi al futuro marito.

“Mi è sembrato giusto condividere questo momento speciale sul campo, dove tutto è iniziato”, ha spiegato il centrocampista.

Il primo calciatore professionista a fare coming out

Joshua Cavallo, 24 anni, è un centrocampista dell’Adelaide United, squadra di calcio che milita nella A-League, la Serie A australiana.

Di lui si era parlato tre anni fa, quando a 21 anni era diventato il primo calciatore professionista di alto livello, ancora in attività, ad aver fatto coming out.

Aveva pubblicato un video sui suoi account social ufficiali in cui annunciava pubblicamente di essere omosessuale: “Sono un calciatore e sono gay”.

Rompendo un tabù nel mondo del calcio, considerato ostile. In passato diversi altri calciatori hanno detto di essere gay, ma sempre e solo dopo aver chiuso la carriera.

Dopo Cavallo altri giocatori in attività hanno seguito il suo esempio, come Jakub Jankto, centrocampista ceco che milita attualmente nel Cagliari, in Serie A.