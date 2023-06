Ha centinaia di video di minori abusati sul pc: 37enne arrestato a Verona, operazione della polizia postale

La Polizia postale di Verona ha arrestato un 37enne che sul proprio pc teneva un archivio di centinaia di file, audio e video, di abusi sessuali su minori, anche in tenera età.

Indagine della Polizia Postale

L’indagine, riporta l’agenzia Ansa, è stata coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dopo una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di Polizia.

La segnalazione in questione riguardava appunto la diffusione sulla rete internet di contenuti multimediali realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minorenni.

Arrestato in flagranza

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di un ingente quantitativo di materiale di pornografia minorile.

Tale materiale, ora sottoposto a sequestro, verrà analizzato dagli esperti della Polizia Postale per identificare i minori vittime degli abusi.

Il dossier della polizia postale

Il dossier realizzato dal Servizio polizia postale, “Dentro i numeri: la lotta alla pedofilia online”, illustra, attraverso i dati elaborati, le dimensioni del fenomeno della pedopornografia.

Fonte foto: ANSA L’indagine è stata condotta dalla Polizia postale

Nel 2022, sono state 1466 le persone denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori, mentre 299 sono i soggetti denunciati già dopo i primi tre mesi del 2023.

Sono spesso uomini, italiani, incensurati e con un’età media inferiore ai 50 anni, i soggetti che vengono identificati come responsabili di reati legati alla pedopornografia. Nel 2022 sono 149gli arresti legati ai casi di pedopornografia, 12 nei primi 3 mesi del 2023.

Le indagini che esitano in un arresto sono quelle che identificano soggetti ad alto livello di pericolosità poiché colti in flagranza di reato, perché detentori di grandi quantità di materiale pedopornografico o in quanto abusanti di bambini e ragazzi nelle loro disponibilità.

Come riporta il Viminale, è sempre più preoccupante la tendenza all’aumento dei casi di adescamento che riguardano vittime di età inferiore ai 13 anni. Negli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) sono poco meno di novecento, i bambini approcciati da adulti nei luoghi virtuali del gioco e della socializzazione, mentre esercitano il mestiere di crescere, spesso convinti di essere in un luogo sicuro.