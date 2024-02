Guido Bertolaso propone una tessera punti sui corretti stili di vita: quali sarebbero i premi

Guido Bertolaso ha proposto una tessera punti per promuovere i corretti stili di vita. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, e già storica guida della Protezione civile nazionale, ha lanciato l’idea dal palco del Forum Sanità organizzato a Milano dalla consulta nazionale di Forza Italia.

L’obiettivo di Bertolaso è quello di “premiare gli stili di vita corretti” e “ridurre i costi della Sanità”. L’assessore regionale ha indicato la meta senza scendere nei dettagli.

Ciò che è noto al momento è che la ricompensa per i comportamenti virtuosi dovrebbe essere rappresentata da una corsia preferenziale per l’accesso alle prenotazioni e alle prestazioni sanitarie. Spiega Bertolaso:

Fonte foto: ANSA

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Quella di Bertolaso è una strategia di lungo periodo, alla quale si punta oggi anche in prospettiva del possibile aggravamento della situazione del Sistema sanitario, già oggi provato da crisi e mancanza di personale:

Siamo in una fase iniziale. Sappiamo bene quello che succederà tra 5, 10 o 15 anni e non dobbiamo essere miopi. Non bisogna lavorare solamente nel quotidiano ma anche nel medio termine, il che significa fare molta più prevenzione. L’idea che dobbiamo portare avanti e studiare è quella di una tessera sanitaria a punti in modo che se conduci uno stile di vita corretto e salutare puoi guadagnare dei punti che poi ti permettono di ricevere degli incentivi che possono essere diverse modalità di premialità.