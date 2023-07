Giuseppe Pacifico trovato morto nel suo appartamento a Sestri Levante: aveva 28 anni, indagini in corso

Un giovane originario di Palermo, Giuseppe Pacifico, di 28 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Sestri Levante, in provincia di Genova. L’allarme è scattato domenica 2 luglio quando i vigili del fuoco, chiamati dai familiari preoccupati per la mancata risposta alle telefonate, hanno fatto la tragica scoperta. I primi rilievi da parte delle forze dell’ordine fanno escludere, al momento, la possibilità di un’aggressione esterna. L’autopsia sarà eseguita sul corpo di Pacifico per chiarire le cause del decesso.

La mancata risposta al telefono