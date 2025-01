Vincenzo De Luca prende in giro Giorgia Meloni e attacca il Governo: la frecciata su Trump ed Elon Musk

Vincenzo De Luca non le manda a dire e, durante una conferenza stampa, lancia un attacco frontale al Governo guidato da Giorgia Meloni, ironizzando su temi internazionali e su questioni interne. Al centro della polemica, la decisione dell’esecutivo di impugnare la legge regionale che consente il terzo mandato per il presidente della Campania, una mossa che di fatto mira a bloccare la ricandidatura di De Luca.

Vincenzo De Luca attacca Giorgia Meloni

Come riportato da Ansa, durante un incontro con i giornalisti, De Luca non ha risparmiato battute pungenti: “Godere dell’attenzione di un presidente che ha familiarità con i potenti del mondo – Trump, Musk, Milei, Orban – è motivo di soddisfazione”, ha detto con sarcasmo.

Poi, riferendosi a Elon Musk, ha aggiunto: “Abbracci e slinguazzamenti con uno che ha 11 figli, 4 mogli, droga e marijuana…”.

Fonte foto: ANSA

Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca insieme a settembre 2024

De Luca accusa il Governo di aver adottato una misura “contra personam”, affermando che leggi simili in altre regioni, come Veneto, Piemonte e Marche, non sono state impugnate.

La sfida al Pd e Schlein

Con il suo stile inconfondibile, De Luca ha trasformato la conferenza di venerdì 10 gennaio in un momento di propaganda elettorale.

“Pensano di decidere a Roma le candidature? È gente che non sa nemmeno come si arriva a Napoli”, ha dichiarato, lanciando un appello ai campani per sostenerlo nella sua “battaglia di libertà e civiltà”.

Intanto, anche il rapporto tra De Luca e il Pd è ormai ai minimi storici. La segretaria Elly Schlein si è dichiarata contraria al terzo mandato, negando il simbolo del partito in caso di ricandidatura.

Tuttavia, De Luca sembra deciso a cercare consenso trasversale, pescando voti da destra e sinistra.

Lo “stronza” di febbraio 2024

Già nel febbraio 2024 Vincenzo De Luca si era ritrovato al centro di un acceso scontro politico con Giorgia Meloni. Durante una manifestazione contro la riforma sull’autonomia differenziata, il governatore della Campania aveva definito la premier “una stronza”, rispondendo alle critiche che la presidente del Consiglio gli rivolgeva.

Meloni, in visita in Calabria, aveva accusato De Luca di inefficienza nella gestione dei fondi regionali, invitandolo a lavorare anziché organizzare proteste. La replica del governatore campano non si era fatta attendere: “Meloni? Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei”.