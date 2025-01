Donald Trump colpevole nel processo Stormy Daniels, perché non andrà in carcere nonostante la condanna

Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti d’America, è stato condannato dalla Corte di New York che lo ha ritenuto colpevole dei reati legati ai suoi rapporti con la pornostar Stormy Daniels. Il tycoon, però, non andrà in carcere in quanto si è deciso di dispensarlo dalla pena. Dal 20 gennaio, cioè da quando diventerà nuovamente e ufficialmente l’inquilino della Casa Bianca, sarà il primo presidente Usa a ricoprire la carica dopo essere stato riconosciuto colpevole di un reato.

Processo Stormy Daniels, Donald Trump condannato ma niente carcere

Il giudice Juan Merchan ha spiegato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna per il caso Stormy Daniels, che la decisione di non infliggere alcuna pena a Donald Trump è stata determinata dal suo imminente ritorno alla Casa Bianca.

“Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che lei debba godere di protezioni come la clausola di supremazia e l’immunità presidenziale”, ha riferito il giudice parlando al presidente eletto al quale alla fine ha augurato “buona fortuna per il secondo mandato”.

Il giudice ha formulato una sentenza di “rilascio incondizionato”. Altrimenti detto Trump è stato sì ritenuto colpevole di tutti i 34 capi d’imputazione, ma non si vedrà comminata alcuna sanzione.

Sia il carcere sia le altre pene pecuniarie o interdittive sono state giudicate impraticabili. Trump era accusato di aver dato 130.000 dollari a Stormy Daniel per comprare il silenzio della pornostar sulla relazione con lei intrattenuta.

Articolo in aggiornamento…