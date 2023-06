Cameriere italiano trovato morto a Tenerife in spiaggia: mistero sulla morte del 29enne Gianmarco Fenzi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un 29enne italiano, originario di Livorno, è stato trovato morto in una spiaggia di Tenerife, in Spagna. La vittima, Gianmarco Fenzi, è stata ritrovata a Puerto Colon, a nord di Los Cristianos, a giorni dalla sua scomparsa e la famiglia è stata avvisata solo giorni dopo il ritrovamento del cadavere.

Mistero sulla morte del cameriere

Una morte improvvisa, inaspettata e avvolta nel mistero quella di Gianmarco Fenzi, 29enne cameriere a Tenerife che col padre qualche anno fa aveva aperto un ristorante. Il corpo del giovane livornese, che da anni si era trasferito in Spagna per lavoro, è stato ritrovato in una spiaggia a giorni di distanza dalla sua scomparsa.

Non sono ancora chiare le cause del decesso e la polizia iberica non ha ancora reso noto nulla sulla vicenda, ma il padre di Fenzi è volato alla volta della Spagna per cercare di capire cosa sia successo e, soprattutto, per identificare il corpo del figlio 29enne la cui morte è stata appresa giorni dopo il ritrovamento del cadavere.

Famiglia avvisata dopo giorni

Il corpo del 29enne, riferisce Il Tirreno, sarebbe stato ritrovato in settimana, ma soltanto nel weekend la famiglia è venuta a conoscenza, quasi per caso, della morte del 29enne. Il padre, infatti, sarebbe stato avvertito da alcuni amici del figlio della sua scomparsa e del contemporaneo ritrovamento del cadavere di un uomo in spiaggia.

A quel punto sarebbero partite le chiamate per cercare di far luce sul caso, con la tragica scoperta: Gianmarco era morto e il corpo ritrovato sulla spiaggia di Puerto Colon era il suo. L’uomo è dunque partito alla volta della Spagna per capirne di più e cercare di trovare risposte.

Chi era Gianmarco Fenzi

Il 29enne Gianmarco Fenzi, trovato morto in spiaggia a Tenerife, come detto era un cameriere che da anni si trovava in Spagna per lavoro.

Prima col padre, col quale aveva avviato l’attività poi non andata bene, e poi da solo, il giovane lavorava da anni in un ristorante italiano a Santa Cruz de Tenerife. In passato, come raccontato dalla sorella proprio a Il Tirreno, Fenzi aveva lavorato anche per alcuni ristoranti italiani in Sardegna prima di trasferirsi in Spagna nel 2017 alla ricerca di una nuova avventura.