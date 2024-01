Giovane scopre di essere incinta di cinque mesi durante la transizione per cambiare sesso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un giovane di Roma ha scoperto di essere incinta di cinque mesi a transizione di genere quasi ultimata. Un raro caso che viene seguito ora con attenzione dai medici per scongiurare eventuali danni causati dalle terapie ormonali.

Scopre di essere incinta di cinque mesi durante la transizione

È Repubblica a raccontare il caso di Marco (nome di fantasia), che durante il difficile percorso per il cambio di sesso ha scoperto, a transizione quasi ultimata, di essere al quinto mese di gravidanza.

Una situazione estremamente complessa e delicata, che viene ora seguita da un team di medici in una delle principali strutture sanitarie di Roma.

La transizione per cambiare sesso

Marco non si riconosceva nel suo corpo di donna. E così alcuni anni fa ha iniziato il lungo e difficile percorso per cambiare sesso, partendo dalll’iter psicologico per accertare la disforia.

Ha quindi avviato le terapie ormonali, il suo corpo ha iniziato ad assumere sembianze maschili, e si è poi sottoposto a una mastectomia per la rimozione del seno.

Giunto alle fasi finali del processo di transizione il Tribunale ha autorizzato la rettifica anagrafica del sesso e il cambio del nome sui documenti.

Mancava solo l’ultimo passo della transizione, l’isterectomia, cioè l’asportazione dell’utero. È durante gli ultimi controlli in vista di questa operazione che è stata scoperta la gravidanza.

I rischi per il giovane e il feto

I medici dovranno ora gestire le difficoltà legate a questa rara e complicata situazione e all’ultimazione della transizione: chiaramente in questo momento non è possibile eseguire l’asportazione dell’utero.

Sono in corso accertamenti sullo stato di salute di Marco e del feto per capire se le terapie ormonali possano aver causato danni.

Al momento non ci sarebbero particolari rischi né per il giovane né per il bimbo che porta in grembo, ma solo nelle prossime settimane si potrà sapere qualcosa di più.