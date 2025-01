Seno 4 volte più grande dopo il vaccino anti Covid, 19enne è il primo caso al mondo: le è cresciuto in 6 mesi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un effetto inatteso del vaccino anti-Covid potrebbe consistere nell’aumento del seno. È successo a una giovane canadese di 19 anni che, a seguito della somministrazione delle due dosi di vaccino avvenuta nell’arco di sei mesi, è passata da una coppa B a una coppa G. Si tratta al momento dell’unico caso al mondo.

Il seno cresce dopo il vaccino

La rivista scientifica Plastic & Reconstructive Surgery-Global Open ha pubblicato un curioso articolo a firma degli scienziati dell’Università di Toronto, in Canada.

Il testo racconta del caso, attualmente l’unico segnalato al mondo, di una paziente che, dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid, ha visto crescere notevolmente il seno.

Fonte foto: iStock La PASH sviluppata dopo la seconda dose di vaccino Pfizer

La donna, 19 anni, ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer a settembre 2022 e, subito dopo, ha segnalato formicolio e una leggera crescita al seno.

A seguito della somministrazione della seconda dose i sintomi sono aumentati e, dopo sei mesi, la ragazza si è rivolta ai medici preoccupata dall’anomala crescita del seno.

Le dimensioni del seno, in pochi mesi, sono aumentate di ben 4 volte, passando da una coppa B a una coppa G.

Si tratta di PASH

La sindrome da cui è affetta la giovane canadese è iperplasia stromale pseudoangiomatosa, indicata con l’acronimo PASH.

Si tratta di una sindrome molto rara, osservata in solo 200 pazienti circa, che comporta una crescita eccessiva di cellule causa di noduli benigni al seno.

Non è dimostrabile con certezza che sia stato il vaccino a scatenare la PASH e, in tal caso, non è chiaro come ciò sia avvenuto.

L’ipotesi degli scienziati è che la risposta immunitaria scatenata dal vaccino possa aver portato a un temporaneo rigonfiamento dei linfonodi, facendo apparire il seno più grande.

La PASH è una patologia benigna, per ridurne gli effetti, la donna si è sottoposta a un intervento di riduzione del seno.

Gli effetti collaterali del vaccino Covid

È bene ricordare che, così come confermato dagli studi ufficiali, effetti collaterali gravi legati al vaccino Covid sono più che rari e colpiscono circa una persona ogni 200.000 pazienti.

Soltanto due gravi effetti collaterali sono stati certificati a seguito della vaccinazione: l’anafilassi e la miocardite, due danni di tipo cardiaco.

Gli esperti del Centers for Disease Control and Prevention ribadiscono che: “Dal 2020 sono state somministrate in tutto il mondo più di 13,6 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid”.

E solo “una piccola percentuale di coloro che sono stati immunizzati ha avuto effetti collaterali importanti”.

Tuttavia, concludono gli scienziati del CDC, “le reazioni avverse ai vaccini anti-Covid sono estremamente rare e i benefici derivanti dalla vaccinazione superano ancora i rischi”.