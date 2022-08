Giovane picchiato selvaggiamente a Crotone, le parole della madre e gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda

Ferite alla testa e al corpo provocate dal furioso pestaggio di un 22enne, quindi il trasporto in ospedale, in codice rosso. È successo a Crotone alcuni giorni fa (per la precisione, il giorno 11 agosto) a Davide Ferrerio, 20 anni, proveniente dall’Emilia Romagna e in vacanza in Calabria.

20enne pestato selvaggiamente a Crotone, la dinamica e gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto si è appreso nelle ore immediatamente successive all’accaduto, il giovane, ricoverato in gravissime condizioni, prima all’ospedale di Crotone, poi al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, è stato selvaggiamente pestato da un 22enne nei pressi del Tribunale della città calabrese.

Il responsabile della violenza è stato identificato dalle forze dell’ordine. Il fermo emesso nei suoi confronti è stato convalidato dal gip.

La ragione dell’aggressione sarebbe stato uno sguardo che Davide avrebbe rivolto a una ragazza di 15 anni, della quale l’aggressore sarebbe stato invaghito.

22enne aggredisce un coetaneo a Bologna, la vittima è un tifoso del Bologna

Il giovane, si apprende, è un tifoso del Bologna. Abbonamento già in tasca, sarebbe stato impaziente di assistere alla prima di campionato della sua squadra del cuore, da disputare contro l’Hellas Verona.

“Mio figlio quell’uomo non l’aveva mai visto – ha detto Giusy Orlando, la madre del ragazzo, al Corriere della Sera – né Davide aveva mai pensato di avere una storia con quella ragazzina”.

“Per tutto il tempo gli ho cantato ‘Le tue ali Bologna’, l’inno dei rossoblù”, così la donna, che è giudice onorario proprio a Crotone. Adesso vorrebbe che il club e la tifoseria mandino un messaggio al giovane in ospedale.

“Qui ci veniamo tutti gli anni”, ha raccontato Giusy. “A questi posti siamo affezionati. Dopo quello che è accaduto a mio figlio non so se avrò più la forza di ritornarci. Penso a Willy Monteiro: non avrei mai pensato che potesse accaderci qualcosa di simile”.

20enne picchiato in Calabria, il racconto della madre: “Mi ha detto ‘mamma ti voglio bene'”

La donna ha anche menzionato le ultime parole del giovane prima di salire in ambulanza: “Mamma ti voglio bene”, ha detto, prima di perdere i sensi.

Insieme al 22enne responsabile dell’aggressione c’erano due donne, due parenti dell’aggressore, anche loro indagate per favoreggiamento: forse avrebbero potuto fare qualcosa per interrompere il pestaggio, ma sono rimaste a guardare.