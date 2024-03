Gianna Pentenero candidata in Piemonte alle elezioni Regionali spacca Pd-M5S: Conte si sfila, stop campo largo

Il cosiddetto ‘campo largo‘ a rischio spaccatura in vista delle elezioni regionali in Piemonte. Il Pd ha designato come candidata

, il M5S, attraverso il suo leader Giuseppe Conte, ha reso noto che non sosterrà tale scelta.

Conte dice no sulla candidata designata dal Pd per le elezioni regionali in Piemonte

“Sul Piemonte è in vista una svolta. Abbiamo lavorato con generosità col Pd. Abbiamo avuto difficoltà oggettive. Il Pd ha avuto una fuga in avanti designando una sua candidata. Ne prendiamo atto. Il M5s procederà a designare una propria candidata o un proprio candidato. Questo non significa che il Pd diventerà un nemico”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte in diretta su X.

“Il Pd, se andiamo separati, – ha aggiunto Conte – diventa un concorrente”.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Gianna Pentenero

E ancora: “Noi abbiamo sempre un orizzonte di dialogo con forze progressiste che si predispongono a lavorare generosamente e mettono sempre al centro la buona politica: che significa progetti, programmi, obiettivi politici e poi interpreti affidabili”.

Conte: “Si creata oggettivamente una frattura in Piemonte”

L’ex premier, che di recente è anche stato attaccato da Casaleggio, ha quindi riferito di “difficoltà oggettive” con il Pd “a convergere su punti programmatici”.

“Difficoltà – ha concluso – dovute al fatto che a Torino c’è una giunta che sta andando in direzione sensibilmente diversa rispetto alla giunta uscente della nostra Chiara Appendino. Si creata oggettivamente una frattura su questo sul territorio. Ci sono altre questioni e ci sono punti programmatici”.

Chi è Gianna Pentenero

Gianna Pentenero è nata nel 1964. Attualmente è assessore a Lavoro, Sicurezza, Polizia Municipale, Attività Produttive del Comune di Torino.

Già sindaco di Casalborgone, è stata nel 2005 assessore all’Istruzione della giunta Bresso e poi nel 2014 sempre all’Istruzione ma anche a Lavoro e Formazione professionale con Chiamparino.

“Si è cercato di unire e di costruire. Se non fosse stato così non avrei accettato. Ringrazio Valle e Gribaudo per il passo di lato. Adesso ci attende un lavoro di pochi mesi ma duro e complesso. Ricordando come nulla sia impossibile”. Così ha commentato la scelta del Pd di candidarla in vista delle prossime elezioni regionali.