Gallarate, cerca di uccidere la madre anziana e si lancia dal balcone: morto un uomo di 68 anni

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Comunità di Gallarate, in provincia di Varese, sconvolta da una tragedia familiare che si è consumata nella mattina di domenica 11 settembre. Un uomo di 68 anni ha prima cercato di uccidere la madre 92enne con problemi di salute e poi si è tolto la vita buttandosi dal balcone. Il fatto ha avuto luogo in via Pegoraro. Mentre per l’uomo non c’è stato nulla da fare, l’anziana è stata soccorsa e ricoverata in ospedale.

Tenta di uccidere la madre, poi si suicida

Secondo quanto emerso dalle indagini il 68enne e la madre vivevano sotto lo stesso tetto. Stando alle indiscrezioni l’uomo accudiva da tempo l’anziana, affetta da problemi di salute legati all’età, e pare che non ricevesse aiuti.

Come emerso da una prima ricostruzione, la vittima avrebbe prima cercato di soffocare la donna per poi successivamente accoltellarla, colpendola con diversi fendenti.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il tragico fatto si è verificato nel comune di Gallarate, in provincia di Varese, in Lombardia

Dopo aver agito, si è diretto verso la finestra e si è lanciato nel vuoto, cadendo dal sesto piano del palazzo. Da quanto reso noto dal quotidiano ‘Il Giorno’ sembra che il 68enne stesse vivendo un periodo di disagio psicologico.

I soccorsi dopo l’allarme

A lanciare l’allarme sarebbero stati gli altri residenti del palazzo subito dopo essersi resi conto di quanto accaduto. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Gallarate.

L’uomo di 68 anni è morto sul colpo sul selciato dopo il tragico volo: per lui non c’è stato nulla da fare.

La sua anziana madre è invece stata trovata dai militari dentro l’abitazione ancora in vita, seppur con gravi ferite da taglio.

Il ricovero dell’anziana

La 92enne è stata subito soccorsa dai sanitari, che l’hanno trasportata in gravi condizioni all’Ospedale di Circolo di Varese.

Secondo quanto si apprende si trova ricoverata in prognosi riservata. Non è chiaro se sia in pericolo si vita.