Fulmine vicino alla Casa Bianca, morti e feriti: per i social è la "maledizione di Nancy Pelosi". Il video

Almeno 40 milioni di fulmini cadono a terra ogni anno negli Stati Uniti. C’è meno di una possibilità su un milione di essere colpiti da una saetta, e quasi il 90% di chi vive questa particolare esperienza sopravvive. Ma la statistica, si sa, non descrive i singoli casi. E proprio dagli Usa arriva una terribile notizia, con diverse vittime folgorate durante un temporale.

Un fulmine ha colpito, nella serata di giovedì, quattro persone che si trovavano vicine a un albero nei pressi della recinzione della Casa Bianca, a Lafayette Square.

Il parco si trova a Nord della sede presidenziale degli Stati Uniti. È grande oltre 28 mila metri quadri e, soprattutto d’estate, è una delle mete più visitate dai turisti che si recano a Washington.

I primi soccorsi sono stati prestati dagli uomini dell’intelligence che si occupano della sicurezza del presidente. L’area verde è stata chiusa subito dopo l’incidente, anche per permettere ai servizi di emergenza di operare più rapidamente.

La saetta ha ucciso tre persone. Una quarta è rimasta gravemente ferita. L’ultimo decesso riconducibile a un fulmine nella Capitale americana prima di quelli di giovedì risale al 1991.

Le vittime sono un uomo di 29 anni, la cui identità non è stata resa nota dalla stampa locale, e una coppia che stava festeggiando l’anniversario in viaggio.

#BreakingNews update: A third person has died from yesterday’s lightning strike near the White House. @IanOliverWX pic.twitter.com/o6uWodjDtd

— FOX Weather (@foxweather) August 5, 2022