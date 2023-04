Foto dei turisti sui binari di Birkenau in posa per i selfie nel campo di concentramento: polemiche su Twitter

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

A Birkenau, così come ad Auschwitz e in tutti i campi di concentramento teatro dell’Olocausto, ogni anno sono milioni i visitatori che ripercorrono i viali ed entrano in luoghi diventati tragici per la storia. Tra chi vuole tenere vivo il ricordo e chi invece è curioso, però, non manca chi confonde i campi di concentramento facendoli diventare sfondo di foto grottesche. E l’ennesimo caso è accaduto a Birkenau, da dove arriva una foto che rimbalza da giorni sul web ed è diventata virale sui social.

Selfie sui binari di Birkenau, la foto social

A pubblicare l’immagine scioccante è stata la producer e giornalista di GB News Maria Murphy, che in visita al campo di concentramento di Birkenau si è trovata ad assistere a una scena definita grottesca.

Proprio mentre si stava incamminando verso l’ingresso del campo, in cui milioni di ebrei persero la vita, Murphy si è infatti resa conto di una ragazza sdraiata sui binari, intenta a farsi fotografare da un uomo. Un selfie in posa che ha colpito la giornalista, che poco più avanti ha scorto anche un’altra donna a fare l’equilibrista sulle rotaie.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P — Maria 🇬🇧 (@MariaRMGBNews) April 15, 2023

“Oggi ho vissuto una delle esperienze più strazianti della mia vita. Purtroppo non sembrava che tutti lo trovassero così toccante” ha commentato sconvolta Murphy.

Lo sconcerto sui social

La foto di Maria Murphy è stata visualizzata da oltre 30 milioni di utenti e più di 3.500 sono state le ricondivisioni su Twitter. Non sono mancati anche i commenti di migliaia di persone che sono rimaste profondamente colpite dall’immagine.

Tra questi anche il collega Mark Dolan, volto del canale britannico, che sconcertato ha commentato: “Cosa diamine non va nelle persone?“. Murphy, a quel punto, non ha potuto far altro che raccontare di più dell’episodio.

La giornalista, infatti, ha spiegato che quella immortalata non era di certo l’unica a farsi fotografare in posa, ma che anzi diversi erano stati i protagonisti di selfie di dubbio gusto.

Murphy ha quindi raccolto il parere di migliaia di persone che hanno sottolineato di aver visto spesso scene del genere anche ad Auschwitz. Parole che hanno fortemente colpito la giornalista: “Le persone si preoccupano di più del loro aspetto sui social media che di capire cosa è successo in questi luoghi”.

Il commento da Auschwitz

Una foto che non è passata inosservata neanche per l’account ufficiale del Memoriale di Auschwitz che ha voluto commentare e sensibilizzare ancor di più i visitatori: “Le immagini ci aiutano a ricordare, ma i visitatori devo tenere presente che entrano nel sito autentico dell’ex campo dove sono state assassinate oltre un milione di persone”.

Pictures can hold immense emotional & documentation value for visitors. Images help us remember. When coming to @AuschwitzMuseum visitors should bear in mind that they enter the authentic site of the former camp where over 1 million people were murdered. Respect their memory. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 16, 2023

“Rispettate la loro memoria” ha quindi ricordato ancora una volta l’account del Memoriale.