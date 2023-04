Sergio Mattarella ad Auschwitz e la frase sul regime fascista: "Concittadini consegnati ai carnefici nazisti"

I nazisti agirono “con la complicità dei regimi fascisti europei che consegnarono propri concittadini ai carnefici”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Auschiwtz, in una tappa della seconda giornata della sua visita in Polonia, ricorda l’Olocausto e il ruolo avuto dai fascisti nello sterminio degli ebrei.

Oggi, martedì 18 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato Auschwitz, il campo di sterminio nazista luogo simbolo della Shoah, e il museo in cui sono conservati gli oggetti appartenuti alle centinaia di migliaia di persone internate e sterminate dai nazisti.

Il capo dello Stato ha poi partecipato a Birkenau alla tradizionale Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Oggi infatti è il giorno dello Yom HaShoah, la giornata del Ricordo dell’Olocausto, e in questa ricorrenza il campo accoglie migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo. Presenti i ragazzi e le ragazze di tre scuole italiane: il liceo classico Rinaldini di Ancona, il liceo Leonardo da Vinci di Terracina (Latina) e il Liceo Pujati di Sacile (Pordenone).

Sergio Mattarella ha definito Auschwitz “un luogo di morte, un immenso cimitero senza tombe“. “Oggi più che mai, nel riproporsi di temi e argomenti che avvelenarono la stagione degli anni ’30 del secolo scorso con l’infuriare dell’inumana aggressione russa all’Ucraina, la memoria dell’Olocausto rimane un monito perenne che non può essere evaso”.

“Ricordare – ha sottolineato – è dimensione di impegno. È dimostrazione che, contro gli araldi dell’oblio, la memoria vince. Per affermare l’orgoglio di voler essere persone umane. Per ribadire ‘mai più'”.

President of Italy Sergio Mattarella is visiting the @AuschwitzMuseum today. He met two survivors from Italy & a group of Italian youth. He laid a wreath by the Wall of Death to commemorate the victims .

Later he will take part in the March of the Living ceremony on #YomHaShoah. pic.twitter.com/sQDNQrv9aa

