Forte dei Marmi è una "colonia russa" secondo il Financial Times: il paragone con gli elefanti in strada

“A Forte metà delle persone sono turisti, metà sono in esilio”. Questo il titolo di un articolo apparso sul Financial Times in cui la giornalista Marianna Giusti ha raccontato la sua avventura a Forte dei Marmi, località turistica tra le più ambite d’Italia.

L’altra Forte dei Marmi, quella dei russi

Secondo il reportage, la località toscana pullula di turisti russi e altri tenebrosi personaggi della stessa nazionalità. A leggere l’artico del FT sembra di essere catapultati in una realtà parallela dove, “a differenza di Monaco e Porto Cervo”, c’è “un’aria di mistero. Circospetto ma per gente vistosa, con auto di sicurezza privata che pattugliano il paese vuoto la notte, o guardie in vestito scuro ai cancelli delle ville”.

Giusti frequenta Forte sin da quando è piccola. Nel suo racconto menziona un caso capitato anni fa, quello in cui un 19enne fu ritrovato senza sensi sul lungomare, prima di riprendersi. In tasca aveva mazzi di banconote da 500 e 200 euro. “Forse è uno di loro”, dice un amico dell’autrice. Con “loro”, a Forte dei Marmi, “tutti sapevano che intendeva i russi. A Forte tutti sanno almeno una storia sui russi”.

Non è un mistero che negli ultimi anni la località sia stata una delle mete predilette dei ricchissimi, molti dei quali russi, come ad esempio il banchiere Oleg Tinkov, che si è ribellato alla guerra in Ucraina scatenata da Vladimir Putin.

La sua incredibile magione però “è in affitto per 100mila euro a settimana o un milione per l’intera stagione. Molti dei clienti sono russi o dell’Est Europa”.

Yevgeny Prigozhin ha una casa da 3,5 milioni di euro a Forte?

Da quando è iniziata la guerra molti reportage hanno assicurato che a Forte dei Marmi abbiano una villa sia il presidente russo Vladimir Putin sia quello ucraino Volodymyr Zelensky. Il Cremlino ha smentito, ma si sa che le smentite di Mosca vanno prese con le pinze.

Fonte foto: ANSA

Il mese scorso, la fondazione dell’oppositore Alexei Navalny ha sostenuto che Yevgeny Prigozhin, il golpista leader delle milizie Wagner, ha una dimora a Forte da 3,5 milioni di euro, “e secondo la stessa organizzazione cittadini russi possiedono tra 2.500 e 7.000 immobili a Forte. Dall’inizio della guerra in Ucraina, molti di loro si sono trasferiti qui”, nonostante le sanzioni dell’Italia e dell’Occidente.

“La discrezione di Forte dei Marmi attrae i russi”

“A Forte ci sono così tante persone che parlano russo”, ha raccontato la business coach e socialite russa Davsar al Financial Times, “e più di 300 famiglie russe si sono trasferite qui dall’inizio della guerra. La discrezione di Forte è un fattore che attrae un certo tipo di persone… vedi imprenditori di grande successo, famosi in tutto il mondo. È come essere in un club esclusivo. I russi non ostentano però: preferiscono feste private in spiaggia o nelle loro regge”.

Un agente immobiliare ha spiegato inoltre che il complesso di ville La Rosa dei Venti appartengano tutte a russi. Quando sono iniziati ad arrivare nei decenni scorsi “semplicemente suonavano alle porte dei pensionati italiani che villeggiavano qui da 50 anni e offrivano loro 3 milioni di euro. Di fronte a simili offerte, tutti hanno venduto”.

“Per questo”, continua il Ft, “molti agenti immobiliari sostengono che i russi a Forte dei Marmi si comportano come ‘colonizzatori, che vogliono comprarsi tutto'”. “Qui i russi sono come un elefante in strada. Nessuno riesce a opporsi”, ha dichiarato un’alberghiera che ha preferito rimanere anonima.