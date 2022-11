Forte dei Marmi, svaligiata la villa del magnate russo Oleg Tinkov, oppositore di Putin

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ladri nella villa di Forte dei Marmi (Lucca) di proprietà del miliardario russo Oleg Tinkov. Svaligiata la lussuosa proprietà, i malviventi hanno portato via gioielli e preziosi per diverse centinaia di migliaia di euro. Al momento del colpo la villa era vuota: il magnate e la sua famiglia sono all’estero.

Svaligiata la villa del magnate russo Tinkov

Secondo quanto riporta Adnkronos, il furto nella villa in Versilia del miliardario russo Okeg Tinkov è avvenuto tra il tardo pomeriggio di mercoledì 16 e la notte di giovedì 17 novembre. Ed è stato scoperto dal custode questa mattina, quando ha trovato l’intera abitazione messa a soqquadro.

Da quanto emerso il colpo è stato preceduto la notte prima da un altro furto in una villa di Forte dei Marmi di proprietà di altri magnati russi, ed attualmente affittata ad una coppia di ucraini.

Sul doppio furto stanno ora indagando i carabinieri. Ad agire sarebbe stata una banda di ladri professionisti che avrebbero agito manomettendo i sofisticati sistemi di sicurezza della villa.

Svaligiate due casseforti

Al momento del furto la villa era vuota e i malviventi hanno potuto agire indisturbati: Tinkov e la sua famiglia si trovano infatti all’estero, in Messico.

I ladri hanno aperto e razziato due casseforti che custodivano gioielli, orologi di lusso e altri preziosi per un valore ancora da quantificare con precisione ma ben superiore a diverse centinaia di migliaia di euro.

Svaligiata una seconda villa

Come detto, il colpo nella villa di Oleg Tinkov è stato preceduto da un altro furto compiuto nella notte di martedì 15 novembre in un’altra lussuosa abitazione di Forte dei Marmi, sempre di proprietà russa.

I ladri si sono introdotti nella villa e hanno svaligiato una cassaforte, portando via un bottino in preziosi da diverse centinaia di migliaia di euro. In questo caso però la villa non era vuota: gli affittuari, due coniugi ucraini, sono stati svegliati dal trambusto ma sono solo riusciti a vedere i malviventi mentre fuggivano dalla villa dopo il colpo, in lontananza.

Chi è Oleg Tinkov

Classe 1967, Oleg Tinkov è un miliardario, banchiere e imprenditore russo, fondatore della nota Tinkoff Bank. È noto per essere stato uno dei pochi uomini d’affari russi ad aver preso le distanze da Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina.

Già nel marzo scorso Tinkov aveva duramente criticato il presidente russo per l’offensiva in Ucraina, e per questo era stato cacciato dalla banca che aveva fondato.

Alcune settimane fa Tinkov aveva annunciato di voler rinunciare alla cittadinanza russa come segno di protesta per l’invasione dell’Ucraina: “Non posso e non voglio essere associato al regime fascista di Putin“, ha scritto su Instagram.