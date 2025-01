Cecilia Sala e il video del rientro a casa dopo l'incontro col Ros, ringraziamento al governo e un invito

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Per Cecilia Sala l’incubo è finito: la giornalista è finalmente tornata nella sua casa a Roma. Ad attenderla in strada, davanti al cancello, un manipolo di colleghi desiderosi di raccogliere una battuta o la traccia di un’emozione. La freelance, dopo l’atterraggio a Ciampino, è prima stata ascoltata dai carabinieri del Ros.

Il ritorno a casa di Cecilia Sala

“Eccola, sulla macchina rossa!”. L’auto di Cecilia Sala si è fatta strada fra i giornalisti schierati in strada ad attenderla. “Cecilia, come stai?”, le ha chiesto qualcuno.

Sala, a bordo di un Volkswagen T-Roc, ha salutato i colleghi esibendo il pollice verso l’alto, a voler dire “tutto bene”.

Roma, 8 gennaio 2025 – La giornalista Cecilia Sala torna a casa insieme al compagno Daniele Raineri

Poi ha abbassato il finestrino per rilasciare una breve battuta: “Ringrazio il governo e tutti quelli che mi hanno tirato fuori”, ha dichiarato visibilmente stanca.

“Attenti, non vi fate male!”, ha esortato i colleghi che sciamavano davanti l’auto guidata dal compagno Daniele Raineri che tentava di farsi strada verso il cancello di casa.

Cecilia Sala ascoltata dai Ros

Prima di fare ritorno a casa, nei locali dell’aeroporto Cecilia Sala è stata ascoltata dai carabinieri del Ros, il Raggruppamento operativo speciale dell’Arma.

I militari invieranno gli atti alla Procura di Roma, che valuterà l’apertura di un fascicolo d’inchiesta qualora dal racconto della giornalista emergeranno ipotesi di reato.

L’attesa della madre

Prima dell’arrivo di Cecilia Sala, i giornalisti si sono intrattenuti con la madre, Elisabetta Vernoni, che si è però allontanata dopo un breve scambio: “Ringrazio tutti, ma dateci tregua… ne abbiamo molto bisogno”.

Alla domanda su come avesse trovato la figlia dopo tre settimane di prigionia nelle carceri iraniane, la signora ha risposto con un “meglio del previsto”. “Fra poco casco!”, ha poi aggiunto non nascondendo la stanchezza fisica ed emotiva.

Poi la risposta a un’ultima domanda: al giornalista che chiedeva quali fossero state le prime parole di Cecilia Sala alla madre, la signora ha risposto con un commosso “ti voglio bene”. Infine, congedandosi, l’invito ai giornalisti a rimandare l’incontro: “Ci sarà modo e maniera” per parlare ancora della vicenda.

Il ruolo del governo

Intanto infuriano i retroscena per capire cosa l’Italia offrirà all’Iran in cambio della liberazione di Cecilia Sala. Il Wall Street Journal ha rivelato che il governo Meloni avrebbe promesso la scarcerazione dell’ingegnere Abedini, in custodia cautelare nel carcere di Opera su mandato d’arresto degli Usa con l’accusa di essere un trafficante d’armi.