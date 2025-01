Daniele Raineri compagno di Cecilia Sala e il ringraziamento a Meloni, le parole dopo l'abbraccio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

I giornalisti hanno raccolto alcune battute da Daniele Raineri, il compagno di Cecilia Sala. Raineri, che ha elogiato la premier Meloni, ha accolto la fidanzata sulla pista di Ciampino, andandole incontro e abbracciandola teneramente. I due si erano messi in contatto prima che l’aereo decollasse da Teheran e il giornalista aveva pubblicato una storia su Instagram per esprimere tutta la sua gioia.

Le parole di Daniele Raineri

“Non è la mia storia, ero solo la persona che aspettava il suo ritorno. Ci sono due protagoniste in questa storia, una è Cecilia Sala e l’altra è Giorgia Meloni“.

Così ha detto all’Ansa Daniele Raineri, per poi aggiungere: “L’ho trovata bene ma provata e stanca. È la solita Cecilia, ma stanca. Sono stato felicissimo di averla vista arrivare”.

L’abbraccio fra Cecilia Sala e Daniele Raineri a Ciampino

La telefonata prima del decollo

Prima di decollare da Teheran alla volta di Ciampino, Cecilia Sala aveva contattato il compagno per salutarlo e rassicurarlo. “L’ho sentita, mi ha detto ci vediamo tra poco”, aveva riferito Raineri ai giornalisti. “Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma”.

Chi è Daniele Raineri

Daniele Raineri ha 47 anni, è genovese ed è un giornalista con una lunga esperienza da corrispondente di guerra. È considerato un profondo conoscitore dei conflitti e delle crisi internazionali più discussi nel panorama editoriale italiano.

È residente a Roma, ma si sposta continuamente per lavoro. È stato corrispondente dal Cairo e da New York per Il Foglio. Nello stesso giornale lavora la 29enne Cecilia Sala.

Collabora anche con Il Post di Luca Sofri. Nel suo cv, una serie di corrispondenze da Iraq, Siria e altre zone caldissime del Medio Oriente. Per La Repubblica ha seguito la guerra Ucraina-Russia.

La reazione su Instagram

Raineri aveva espresso tutta la sua felicità per l’annuncio della liberazione della compagna Cecilia Sala pubblicando una storia su Instagram.

Il giornalista aveva postato l’indimenticabile gol di Fabio Grosso, su assist di Andrea Pirlo, alla semifinale dei Mondiali in Germania nel luglio del 2006. Lo spezzone è stato accompagnato da parole semplici e sentite: “Cecilia è libera, un gran lavoro italiano, grazie a tutti”.