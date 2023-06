Rischia di annegare a Forte dei Marmi per raggiungere lo yacht di DiCaprio: turista salvata dai bagnini

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Poteva trasformarsi in tragedia la vacanza di una turista spagnola che, accortasi dello yacht di Leonardo DiCaprio ormeggiato al largo a Forte dei Marmi, per poco non annegava nel tentativo di raggiungerlo a nuoto. La donna, una 50enne, è stata salvata dai bagnini e trasportata in ospedale.

A nuoto verso DiCaprio

La disavventura, verificatasi qualche ora fa a Forte dei Marmi, sarebbe potuta costare carissima a una turista spagnola che si trovava in Versilia insieme ad alcuni amici. La donna, appreso proprio da un amico che la star di Hollywood era presente a Forte dei Marmi col suo yacht, non si è tirata indietro nel farsi una nuotata per raggiungerlo.

Tuffatasi in mare, la donna ha cominciato la traversata alla volta dello yacht ormeggiato al largo della costa, ma qualcosa non è andato come sperato. Dopo aver superato le boe, infatti, un malore ha frenato la 50enne che per poco, non fossero intervenuti in tempo i soccorsi, non l’è costato la vita.

Salvata in ipotermia

A mettere in salvo la donna spagnola sono stati i bagnini di uno degli stabilimenti balneari di Forte dei Marmi che dalla spiaggia si sono resi conto che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.

Raggiunta la 50enne, i bagnini l’hanno messa in salvo e trasportata immediatamente in ospedale con l’aiuto del 118 arrivato celermente. La donna, secondo quanto si apprende, ha accusato un malore dovuto allo stato di ipotermia che l’ha colpita durante la traversata verso lo yacht di Leonardo DiCaprio.

Ora la 50enne spagnola si trova ricoverata in un ospedale della Versilia.

L’attore in vacanza in Italia

E protagonista indiretto di questa tragedia sfiorata è anche Leonardo DiCaprio, che in questi giorni si trova in vacanza in Italia col collega e amico Tobey Maguire. Il 15 giugno i due attori, insieme nel nuovo film di Martin Scorsese Killers of the flower moon, erano infatti a cena Forte dei Marmi dove stanno soggiornando a bordo dello yacht di proprietà del protagonista di “Titanic”.

Non solo relax e vita mondana però per le due star di Hollywood che nei giorni scorsi hanno visitato il museo e la casa di Leonardo a Vinci a Firenze così come le Cappelle medicee, il museo del Bargello e gli Uffizi. Pochi giorni fa erano stati anche alla Reggia di Caserta