Cecilia Sala liberata, parlano Meloni e Tajani: i retroscena sulla liberazione e il "gioco di squadra"

A esprimere la diffusa soddisfazione, in rappresentanza del Governo italiano, per il rimpatrio di Cecilia Sala il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La premier si è detta emozionata per il ritorno della giornalista, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo. Concetto simile quello di Tajani, che ha parlato di “lavoro di squadra”.

Cecilia Sala è in Italia, le parole di Giorgia Meloni

Dopo l’arrivo di Cecilia Sala a Ciampino, Giorgia Meloni ha ringraziato “i servizi di intelligence, la nostra diplomazia, i funzionari, i servitori dello Stato che in questi giorni hanno lavorato con discrezione e professionalità” al fine di conseguire l’importante risultato.

“È stato un bel gioco di squadra che ci ha regalato la grande emozione di vedere Cecilia Sala riabbracciare ancora i suoi genitori” ha affermato la premier al Tg1.

Cecilia Sala ha incontrato Giorgia Meloni all’atterraggio a Ciampino

Antonio Tajani e il lavoro di squadra

Il Ministro degli Esteri ha offerto alcuni dettagli in merito all’operazione, che ha avuto la sua svolta nella notte, consentendo la liberazione della giornalista detenuta in Iran.

“Il direttore dell’Aise, il prefetto Caravelli, è andato a Teheran per l’ultimo colloquio e poi a riprendere Cecilia e accompagnarla a Roma” ha spiegato a “Cinque Minuti” Tajani, che si è poi soffermato sugli sforzi prodotti dal Governo.

“Un grande lavoro dal giorno del suo fermo da parte della polizia iraniana: lavoro del ministero degli Esteri, dell’intelligence, della presidente del Consiglio che ha partecipato a più riunioni per cercare, attraverso una difficile operazione diplomatica, di intelligence e politica di portare a casa questa cittadina italiana” ha aggiunto.

La battuta di Tajani a Cecilia Sala

Il Ministro ha confermato che Cecilia Sala è stata sottoposta a un interrogatorio fiume con i Ros, durato fino a sera. Tante sono state, nel pomeriggio, le manifestazioni di riconoscenza della giornalista.

“Le ho detto ‘adesso vai a scrivere, magari scrivi di altre cose per qualche tempo’ ” ha affermato Tajani. “È una ragazza giovane e anche una giornalista brillante, che ha una bella carriera davanti a sé, va incoraggiata, ma a volte serve anche prudenza” ha ammonito.

L’immagine più bella, gratificazione per il lavoro svolto durante tutte le festività a cavallo della fine dell’anno, è stata quella di Cecilia Sala che ha potuto ricongiungersi con i suoi cari.

“Era contenta, soddisfatta di aver riabbracciato i genitori, avere visto i suoi colleghi” ha spiegato Tajani.