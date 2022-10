Fontana "inpiegato": il doppio errore del presidente della Camera scatena i social

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Sta facendo il giro del web un documento firmato dal neo presidente della Camera Lorenzo Fontana e pubblicato sul sito di Montecitorio, in cui è presente un doppio errore.

Il documento

Il documento in questione è una dichiarazione delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte al momento dell’elezione di Lorenzo Fontana datata 21 marzo 2018, anno in cui il neo presidente entrò alla Camera dei Deputati dopo le elezioni politiche del 4 marzo.

Il file è linkato nella pagina del sito della Camera dei Deputati dedicata a Lorenzo Fontana.

A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree… pic.twitter.com/FwyUVd4XD8 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 16, 2022

Il doppio errore

Il documento, a firma del deputato, riporta in due distinti passaggi il medesimo errore: Lorenzo Fontana risulta “iNpiegato (e non impiegato, ndr) presso VeronaFiere in aspettativa dal 2009″.

L’ironia social

Le parole “Fontana” e “iNpiegato” sono salite tra le Tendenze Top su ‘Twitter’ in Italia nella giornata di domenica 16 ottobre: in tantissimi hanno condiviso sul social network il documento in cui compare il doppio errore del neo presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Tra gli utenti che hanno commentato ironicamente l’accaduto c’è anche Luca Bizzarri, che sul suo profilo ha scritto: “A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree…”.

Nelle scorse ore, il neo presidente della Camera Lorenzo Fontana era stato duramente attaccato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che lo ha definito “troglodita e pericoloso perché rispetto a lui Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario”.