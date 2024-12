Grillo e la lettera di referenze di Conte a Schlein per avvertire il Pd, il testo inviato alla segretaria dem

Prosegue il braccio di ferro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Da settimane i due si accusano a vicenda. Secondo il fondatore del M5s, l’attuale leader sta distruggendo i valori e i principi pentastellati. L’ex premier è sicuro del contrario, ossia che sia il comico genovese a non voler più il bene della forza politica da lui stesso creata. Nelle scorse ore è andato in scena l’ennesimo episodio della lotta ‘fratricida’, con Grillo che ha scritto una lettera di referenze per Conte indirizzandola alla segretaria del Pd Elly Schlein. La missiva trabocca di ironia e sarcasmo.

La lettera di referenze scritta da Grillo per Conte e indirizzata a Schlein

Il comico ha spedito alla sede del Pd una lettera in busta chiusa, visionata da LaPresse, che l’ha resa pubblica. “All’attenzione di Elly Schlein” e per “Copia conoscenza” a “corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4…” del Partito democratico, scrive Grillo, infarcendo il documento di causticità e facendo riferimento alle spaccature storiche dei dem.

Già nell’oggetto il fondatore del M5s rende noto il contenuto dello scritto: “Lettera di referenza per Candidatura di Giuseppe Conte”. Quindi il testo in cui il comico consiglia alla segretaria Pd di arruolare l’ex premier: “Gent.ma Elly Schlein. Le scrivo questa lettera di referenze perché ritengo che Giuseppe Conte (simpaticamente Oz) sia la persona giusta per guidare il Partito Democratico o, se preferite, di una delle sue correnti”.

Fonte foto: ANSA

Dopodiché Grillo, con sarcasmo, cerca di dimostrare che il M5s, sotto la guida di Conte, ha perso molti voti, parecchi dei quali sono finiti al Partito democratico. In particolare, secondo il comico, “Conte ha già portato risultati tangibili: ha trasferito milioni di voti dal Movimento 5 Stelle al PD, contribuendo in modo significativo al rafforzamento della vostra base elettorale”.

In allegato alla lettera, Grillo ha pure messo un grafico che mostra i risultati concreti “già raggiunti” da Conte” a favore dei dem: “Milioni di voti travasati dal MoVimento 5 Stelle al Pd”.

Gli attacchi di Grillo a Conte e i sarcasmi sul Pd

Nella missiva, Grillo ha anche attaccato più volte l’operato dell’ex premier, sostenendo che ha un “suo stile unico, fatto di compromessi creativi, strategie e un tocco di teatralità istituzionale”. E ancora: “È l’uomo giusto per il Partito Democratico, pronto a dare al vostro progetto l’imprevedibilità che mancava”.

Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha poi definito Conte come “un maestro nel mantenere un equilibrio perfetto tra le diverse posizioni, evitando di prendere una posizione chiara senza prima consultare 3 sondaggi e 5 opinionisti”. Da qui il pensiero che l’avvocato sarebbe il “leader ideale per un partito che vuole unire elettorati diversi senza rischiare di offendere nessuno”.

E ancora, Grillo ha scritto che Conte “ha la straordinaria capacità di trasformare ogni sconfitta in un’opportunità di vittimismo, rimanendo sempre al centro della scena politica e incarnando il ruolo di ‘riferimento morale’, anche di fronte a risultati deludenti”.

Grillo cita le parole dette da Conte ad Angela Merkel

Il comico ha inoltre sostenuto che l’attuale leader pentastellato, grazie alle sue abilità, è riuscito a sopravvivere in contesti politici non facili, “mantenendo l’armonia con la sola imposizione della sua parola”. A questo punto Grillo ha anche ricordato un episodio con protagonista Angela Mekel. In particolare di quando Conte fu sorpreso a dire all’ex cancelliera tedesca che “la mia forza è che se io dico ‘Ora la smettiamo!’, loro non litigano'”, riferendosi ai partiti quando lui era premier.

Sempre Grillo: “Conte, lungo la sua carriera, ha dimostrato la straordinaria capacità di interpretare con talento e maestria posizioni diverse e, in alcuni casi, opposte: due mandati sì, ma anche no, tre mandati forse, ma perché non quattro? Conte non vede confini. Per lui ogni schieramento è una potenziale casa, purché sia ben arredata e con vista su tanti e interminabili mandati. E allora perché non fare del PD la sua casa?”

Infine il comico ha scritto a Schlein un P.s, in cui incoraggia la leader dem ad “andare a prendere con urgenza” Conte. “Se non risponde, insista. Il Mago di Oz ogni tanto sparisce, ma prima o poi riappare. Sempre”, ha concluso Grillo.