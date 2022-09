Foggia, sparatoria al luna park durante la festa patronale, panico tra la folla: un ferito

Era appena finito lo spettacolo con i fuochi pirotecnici, quando sono iniziati gli spari. Non in un vicolo al buio, né in un parcheggio isolato: i colpi sono stati esplosi in pieno luna park durante una festa patronale.

Manfredonia, panico durante la festa patronale

Intorno alle 2 di notte a Manfredonia (Foggia) si stavano tenendo gli ultimi festeggiamenti dopo la processione della Madonna di Siponto.

In tarda serata si era anche tenuto il concerto di Roby Facchinetti.

Poco dopo la fine dello spettacolo pirotecnico è scoppiato il caos: al luna park allestito in zona Scaloria, qualcuno ha cominciato a sparare in mezzo alla folla che si aggirava tra le attrazioni e le bancarelle.

L’agguato

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe esploso almeno quattro colpi di arma da fuoco.

Uno dei proiettili ha raggiunto Giovanni La Torre, 46 anni, che è subito stato medicato dal personale del 118 presente sul luogo per poi essere trasportato presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Nel frattempo, ovviamente, tutti i presenti si sono dati alla fuga.

Gli inquirenti hanno trovato 4 bossoli sul luogo della sparatoria.

La vittima

Secondo la stampa nazionale, Giovanni La Torre risulterebbe essere un pregiudicato con precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco.

Le sue condizioni di salute sono fortunatamente buone.

In questo momento i carabinieri e la polizia stanno lavorando per ricostruire le dinamiche dell’agguato e per determinare i motivi che hanno spinto il misterioso assalitore a sparare contro la folla, e quindi contro La Torre.

Nessun altro è rimasto ferito durante la sparatoria.

Nelle ultime settimane una sparatoria tra i bagnanti di Marina Di Lesina ha cagionato la morte di un pregiudicato di 45 anni. Recentemente, in Calabria, nel mirino di un agguato è finito il candidato di Forza Italia Cannizzaro, con colpi di arma da fuoco esplosi contro la sua segreteria.