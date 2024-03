Flavio Briatore racconta l'operazione per il tumore al cuore: "Ho avuto paura". Dura reazione alle polemiche

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Flavio Briatore, dopo l’operazione per il tumore al cuore a cui si è sottoposto al San Raffaele di Milano, è tornato a parlare in una lunga intervista, nel corso della quale ha anche replicato alle polemiche sulle tasse e le cure in Italia.

Il racconto di Briatore sull’operazione per il tumore al cuore

Al ‘Corriere della Sera’, Briatore ha raccontato di aver avuto paura: “Sì, è la verità. Ho preso uno spavento. Ero andato al San Raffaele per un check up concordato da tempo, ero felice e tranquillo, senza immaginarmi nulla”.

L’imprenditore ha raccontato che ha saputo del tumore il 14: “Dovevo prendere dei beveroni per la colonscopia e la gastroscopia, ma il professor Zangrillo è venuto e ha interrotto tutto: ‘Dobbiamo addormentarti per una verifica, dalla Tac abbiamo visto una cosa che non ci piace nel cuore’. Quando mi sono svegliato, l’analisi era chiara: tumore benigno, da operare subito”.

Poi è tornato a Monaco: “«Il 18 era il compleanno di Nathan Falco. L’ho festeggiato con la madre, il mattino dopo sono tornato al San Raffaele: alle 14 mi hanno operato”.

Briatore ha rivelato che il pensiero che l’ha angosciato di più è stato proprio quello di lasciare il figlio: “Ha solo 14 anni, è ancora piccolo”.

L’imprenditore ha raccontato anche di aver pregato, spiegando: “Noi esseri umani siamo egoisti, in quei momenti ti aiuta tutto. Però voglio al più presto andare nella Cattedrale di Monte Carlo, lo sento”.

Fonte foto: ANSA

Come sta Briatore dopo l’operazione per il tumore al cuore

Alla domanda “Rallenterà adesso?“, Flavio Briatore ha risposto: “No, sono robe che si dicono e non si fanno. E io so già che non lo farò. Dopo che ti succedono queste cose ricominci a fare la vita di sempre, anzi, ora meglio di prima perché ho un cuore nuovo“.

Sui programmi per Pasqua ha detto: “Starmene bello tranquillo a casa. Un po’ di convalescenza la devo fare!”.

Flavio Briatore risponde alle polemiche sulle tasse e le cure in Italia

Nell’intervista, Flavio Briatore ha anche risposto a chi l’ha accusato di essersi curato in Italia, ma di non pagare le tasse del nostro Paese.

Le parole dell’imprenditore: “Sono i soliti. Per curarmi a Milano ho pagato, non l’ho fatto gratis. E l’ho scelto perché pur avendo vissuto in America, a Londra, in Francia, il livello degli ospedali italiani resta il più alto”.

Sulle tasse ha spiegato: “Le pago anche in Italia, esattamente come le pago in tutti i Paesi nei quali ho delle attività. Mi sono trasferito a Monte Carlo dieci anni fa, ma in Italia non vivo da 40 anni: da allora non ho più un conto corrente italiano”.