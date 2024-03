Flavio Briatore operato per un tumore al cuore, il messaggio sui social: “Giornate intense e difficili"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Flavio Briatore è stato operato al cuore, dopo la scoperta di un tumore cardiaco in seguito a un normale controllo di routine. L’imprenditore, oggi a casa dopo essere stato ricoverato per 10 giorni all’ospedale San Raffaele di Milano, sui social ricorda l’importanza della prevenzione.

Flavio Briatore operato per un tumore al cuore

Sui social e in pubblico non lo si vedeva da un paio di settimane e Flavio Briatore rivela il motivo della propria assenza.

L’imprenditore è stato ricoverato in ospedale per 10 giorni dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico cardiaco.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci

Durante un check-up di routine, è stato trovato un tumore benigno al cuore.

La massa benigna è stata completamente rimossa con un intervento mininvasivo, tramite procedura endoscopica, dal team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, diretta dal professore Francesco Maisano.

Completamente ripresosi, Briatore è tornato a casa e si è detto “pronto a ricominciare”.

Adesso dovrà sottoporsi a una serie di controlli di routine, ma non dovrà sottoporsi ad alcuna seduta di chemio o radio terapia.

L’importanza della prevenzione

Con un video condiviso sui social, Flavio Briatore ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione.

“Facciamo la prevenzione, facciamo un controllo tutti gli anni. – ribadisce l’imprenditore – Io l’ho fatto due anni fa e questo tumore non c’era, quest’anno c’era. Per cui non dobbiamo trascurarci, la prevenzione è fondamentale”.

Infine, Briatore ringrazia i medici che si sono presi cura di lui e tutti gli amici che gli sono stati vicino in queste “giornate intense e difficili”.

Un ringraziamento speciale all’ex moglie Elisabetta Gregoraci, “che è stata con me sempre, in tutto questo periodo” e al figlio Nathan Falco, arrivato da Monaco per stare vicino al padre.