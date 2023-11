Roberto Burioni e la lotta contro il cancro e i tumori in fase avanzata: "La prevenzione salva la vita"

Secondo il virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni, siamo davvero vicini a sconfiggere il cancro. L’esperto ha dedicato all’analisi delle cure contro i tumori il suo ultimo libro, intitolato ‘Match Point‘, e, nel corso di un’intervista, ha fatto il punto della situazione sulla lotta al cancro, sottolineando ancora una volta l’importanza della prevenzione.

L’annuncio di Roberto Burioni sulla lotta contro il cancro

In un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, Roberto Burioni, alla domanda “Siamo davvero vicini a sconfiggere il cancro?“, ha risposto: “Penso di sì, ma il mio non è ottimismo, è realismo scientifico. Mi permetta però di iniziare con un bell’esempio”.

L’esempio del virologo e divulgatore scientifico: “Jimmy Carter, ex presidente degli USA. Nel 2015 gli sono state diagnosticate delle metastasi cerebrali, grazie alle cure di recente ha festeggiato i 99 anni. Non dico che si fanno o si faranno miracoli, ma che stiamo diventando sempre più bravi e precisi nelle cure”.

L’ultimo libro del virologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni, intitolato ‘Match Point’, è dedicato all’analisi delle cure contro i tumori.

La novità sui tumori in “fase avanzata”

A proposito dei tumori in “fase avanzata”, Roberto Burioni ha spiegato: “La scienza evolve di continuo e l’ultimo passo avanti importante è che riusciamo non solo ad agire contro quelli presi ‘per tempo’, ma si fanno progressi anche con gli altri. Questo non dipende solo da questa o da quella scoperta; è, piuttosto, una convergenza di saperi che collaborano, dalla biologia molecolare alla diagnostica fino all’intelligenza artificiale”.

L’importanza della prevenzione

Per quanto riguarda la prevenzione, Burioni ha spiegato che fare esercizio e mangiare sano “conta molto più di quello che si pensi”. Poi ha aggiunto: “Nel libro non mi limito a riportare le mie ricerche, ma presento anche una ricca bibliografia di esperti, perché i temi affrontati sono tanti. Di certo la prevenzione ci salva la vita, a volte“.

Burioni ha anche detto, riferendosi a se stesso: “Sono ipocondriaco. Faccio tutto quello che c’è da fare, screening regolari. Ma non mi curerei mai da solo: sia per me stesso che per i miei familiari, scelgo sempre altri medici e li prego di essere veritieri, severi e umani”.