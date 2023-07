Figlio di un anno morto strangolato dalla madre a Voghera vicino Pavia: Elisa Roveda piantonata in psichiatria

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Orrore a Voghera, in provincia di Pavia. La mattina di venerdì 14 luglio una madre, Elisa Roveda, avrebbe strangolato il figlio di appena un anno. Dopo l’aggressione, la madre avrebbe ammesso di aver ucciso il piccolo. Ora è piantonata dai carabinieri in ospedale, nel reparto di psichiatria.

Lo strangolamento e la confessione: “Ho ucciso mio figlio”

Secondo quanto raccolto all’Ansa, una donna, Elisa Roveda, in preda a un raptus avrebbe strangolato il figlio di un anno in via Mezzana, a Voghera (provincia di Pavia), intorno alle 9 della mattina di venerdì 14 luglio.

Dopodiché la madre della presunta omicida avrebbe chiamato il 118, chiedendo di soccorrere il piccolo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Voghera, a poco più di 30 chilometri da Pavia

All’arrivo dei carabinieri la donna avrebbe ammesso l’omicidio: “Ho ucciso mio figlio”, riporta l’Adnkronos.

Sul posto sono poi intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il marito era al lavoro

Al momento della tragedia Elisa Roveda, che avrebbe 45 anni secondo l’Ansa, si sarebbe trovata da sola in casa col bimbo.

Il marito era al lavoro, ma i vicini avrebbero confermato come la donna fosse seguita dalla famiglia: tant’è che dopo l’uscita da casa dell’uomo sarebbe passata solo un’ora prima dell’arrivo della madre della presunta killer.

Sarebbe stata proprio la nonna del piccolo Luca a chiamare il 118.

Piantonata in ospedale

La donna si troverebbe in ospedale, al policlinico San Matteo di Pavia: è ricoverata in psichiatria, piantonata dai carabinieri, in attesa che la Procura di Pavia prenda provvedimenti.

Al momento sarebbe sotto shock: non appena si sarà ripresa, verrà interrogata.

Sul posto anche il pm di turno.