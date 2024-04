Federico Pizzarotti lascia +Europa dopo l'alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi: il post dell'ex presidente

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Terremoto in +Europa, con il presidente Federico Pizzarotti che ha deciso di lasciare il partito dopo la notizia dell’alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi. Le motivazioni della scelta sono spiegate in un lungo post, nel quale l’ex sindaco di Parma parla di coerenza e di scelte non condivisibili da parte del segretario, Riccardo Magi.

Il presidente di +Europa lascia il partito

“Lascio Più Europa!”. Con questa esclamazione inizia il lungo post con il quale Federico Pizzarotti, ex sindaco di Parma e orami ex presidente di +Europa, ha deciso di lasciare il partito.

Una scelta che Pizzarotti comunica “con il cuore pesante, conscio della delicatezza e della portata della mia decisione”, in parte inaspettata, che “porta con sé un peso emotivo che solo coloro che hanno vissuto la nostra avventura possono comprendere appieno”.

Il post con il quale il presidente di +Europa, Federico Pizzarotti, ha annunciato la rinuncia alla propria carica in seguito all’alleanza con Italia Viva, il partito di Matteo Renzi

Decisione che arriva dopo “una serie di scelte e di direzioni assunte dal nostro segretario”, il deputato Riccardo Magi, che “non riesco a condividere”. Tra queste, la goccia che sembra aver fatto traboccare il vaso sembra essere l’alleanza con Italia Viva, il partito di Matteo Renzi.

Federico Pizzarotti sull’alleanza con Italia Viva di Mattero Renzi

Secondo Pizzarotti, le scelte del segretario di +Europa “non solo si discostano dall’essenza dei nostri principi fondanti, ma rischiano anche di snaturare completamente il progetto per cui tutti abbiamo lavorato e per il quale abbiamo sacrificato innumerevoli ore di impegno e passione”.

Nello specifico, Pizzarotti parla dell’alleanza con Italia Viva, reputata “anomala”, dato che il partito di Matteo Renzi “sta contaminando l’iniziativa di Più Europa con un modo di intendere la politica poco “europei” e molto distanti dal nostro modo di fare politica e dalla nostra missione originale”.

Per l’ex sindaco di Parma, il rischio dell’alleanza è che non si limiti all’obiettivo di superare la soglia del 4% necessaria all’elezione, ma che possa continuare anche dopo le Europee. Motivo per il quale dopo “un personalissimo esame di coscienza, sono giunto alla sofferta conclusione che il mio cammino all’interno del partito deve concludersi qui”.

L’addio di Pizzarotti

Pizzarotti vuole comunque chiarire che la sua decisione, molto sofferta, non è “una scelta contro nessuno, ma una necessità personale di rimanere fedele a me stesso e ai valori che mi hanno spinto a intraprendere questa avventura”.

L’ormai ex presidente del partito vede difatti l’alleanza con Italia Viva una scelta mossa solo dall’interesse, “senza prospettive”, che manca di unità di intenti e che rischia alla lunga di indebolire i liberali.

Nonostante il suo passo indietro però, Pizzarotti lascia “con la speranza che il partito possa ritrovare la sua bussola morale e tornare al percorso che mi aveva avvicinato”, augurandosi che un giorno “i nostri sentieri possano incrociarsi nuovamente, sotto migliori auspici”.