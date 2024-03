Matteo Bassetti candidato con Italia Viva di Renzi alle elezioni europee? La risposta dell'infettivologo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Matteo Bassetti candidato alle prossime elezioni europee? Del suo ingresso in politica si parla da tempo e dopo la partecipazione alla Leopolda di Matteo Renzi sono aumentate le voci su una candidatura con Italia Viva alle europee di giugno. L’infettivologo però frena, affermando di voler continuare a fare il suo lavoro.

Matteo Bassetti alla Leopolda di Renzi

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, è stato uno degli ospiti più noti dei talk dell’ultima Leopolda, la convention di Matteo Renzi che si è tenuta dall’8 al 10 marzo a Firenze.

L’infettivologo genovese, diventato famoso negli anni del Covid, è stato chiamato a parlare di sanità.

Ma la sua presenza al laboratorio politico renziano ha alimentato le voci su una sua candidatura alle prossime elezioni europee nelle liste di Italia Viva.

Matteo Bassetti candidato con Italia Viva alle europee?

Del resto dell’ingresso in politica di Bassetti si parla da tempo. Almeno da un anno, da quando l’infettivologo aveva dato la sua disponibilità a fare il ministro della Salute.

Ad alimentare le voci era stato lo stesso Matteo Renzi: due settimane fa, quando aveva annunciato la sua candidatura alle elezioni di giugno, aveva affermato che “alle europee i liguri avranno delle bellissime sorprese”. Facendo partire i primi toto nomi tra i renziani di Liguria, ma non solo.

Fonte foto: ANSA

Candidato alle europee, la risposta di Bassetti

Il diretto interessato, pur non smentendo che un’offerta ci sia stata, frena sulle voci di una sua candidatura con Italia Viva alle elezioni europee.

“Non mi candido, rimango dove sono come ho sempre detto di voler fare”, ha affermato Matteo Bassetti a Repubblica.

“Mi lusinga – ha aggiunto l’infettivologo – che si pensi a me in politica, però penso ci sia più bisogno di Bassetti nel sistema sanitario nazionale, il mio mestiere è quello”.

“Di Renzi – ha spiegato – ho una grandissima stima come lui ha una grandissima stima per me, la Leopolda è un laboratorio di altissimo livello, e sono felice di esserci stato: ma quello che ci siamo detti a riguardo rimane tra lui e me”.