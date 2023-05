Fabrizio Corona e l'intervista esclusiva a Azouz Marzouk sulla strage di Erba: "Cose mai dette"

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Prosegue la lunga scia di notizie, informazioni e rivelazioni che negli ultimi anni hanno accompagnato la vicenda giudiziaria della strage di Erba, avvenuta l’11 dicembre 2006, per la quale sono stati condannati Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi. Questa volta è stato Fabrizio Corona ad annunciare l’uscita di alcune testimonianze mai ascoltate prima.

L’annuncio di Fabrizio Corona

“Domani darò l’anticipazione di un’intervista che uscirà la settimana prossima, fatta per un talk importante che si chiama ‘Gb talks’, ad Azouz Marzouk, nella quale lui rivelerà delle cose sulla strage di Erba che non ha mai detto”. Questa la dichiarazione rilasciata da Fabrizio Corona ad Adnkronos.

“In questo momento vi è la revisione del processo – ha aggiunto il personaggio televisivo e imprenditore catanese – È su tutti i giornali, tutte le trasmissioni parlano di questa indagine, dell’ipotesi di innocenza di Rosa e Olindo”.

Fonte foto: ANSA Rosa Bazzi e Olindo Romano durante il processo per la strage di Erba

Proprio in questi giorni infatti, una nuova onda mediatica si è alzata sulla vicenda, con l’istanza di revisione presentata dalla Procura generale alla Corte d’Appello.

Le rivelazioni di Azouz Marzouk

“Nelle carte della revisione richieste da parte della difesa e del nuovo Procuratore generale, si dice che la casa di Azouz, dove è stata uccisa Raffaella ed il povero bambino e le altre persone, era la via dello spaccio, e che l’omicidio non sia stato commesso da Rosa e Olindo ma per motivi di droga” ha aggiunto poi Corona nella sua dichiarazione.

Concludendo poi con il lancio del suo ultimo scoop: “Azouz, che non veniva in Italia da dieci anni perché aveva delle condanne ed era stato espulso ci ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive che lanceremo settimana prossima”.

Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della strage di Erba, era accusato di aver calunniato i coniugi Rosa e Olindo, incolpandoli di aver rilasciato false confessioni sugli omicidi. Da questa accusa però, è stato assolto nel 2021.

La strage di Erba

Il caso di omicidio plurimo, conosciuto come “Strage di Erba”, ebbe luogo nell’omonimo paese in provincia di Como la sera dell’11 dicembre 2006.

Per quella strage, nella quale vennero brutalmente uccisi tre adulti, un bambino di due anni e un cane, sono stati condannati all’ergastolo i coniugi Olindo Romano e Angela Rosa Bazzi.

Adesso però è stata presentata una nuova richiesta di revisione del processo da parte del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser,secondo il quale, tra le molte discrepanze rilevate in sede di processo, le confessioni dei coniugi Romano presentavano un numero troppo elevato di errori per essere credibili.